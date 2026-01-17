美要砍主權基金免稅優惠 可能促使相關業者減少直接投資

美國國稅局（IRS）研擬修訂稅法中的一項條款，使主權財富基金在美國的一些投資需要繳稅。主權財富基金一向是私募資本市場的大金主，美國這項稅法改變，料將衝擊到主權基金在美投資。

顧問公司Global SWF的數據顯示，截至2025年，主權財富基金這類國有投資人，在全球持有的私募信貸投資總額達5,500億美元。他們去年在美國進行的直接私募股權投資金額，激增至730億美元，較2024年增加逾兩倍，其中約三分之二為共同投資。

美國國稅局上個月公布了相關修法提案，計劃修訂稅法中的一項條款，該條款長期以來被主權基金以及部分公共退休金基金，援引來主張免繳美國稅金。提案徵詢公眾意見，定2月13日截止。

美國稅法第892條規定，外國政府及其所控制的實體，在從事國稅局所定義的「投資活動」時，無須繳納美國稅款；但若從事被國稅局分類為「商業活動」的活動，就需要繳稅。主權基金和一些公共退休基金，被視為政府所控制的實體。

在IRS最新修法提案中，擴大了「商業活動」的定義，納入一些過去被視為「投資活動」的行為。主權財富基金取得私募股權投資組合公司股權的行為，就被重新界定。依據現行法規，只要不具備經濟控制權或表決控制權，主權財富基金擁有少數股權，通常不被視為商業活動。

但新規擬擴大「控制權」定義，納入戰略持股中的特定投資人權利。這項改變也可能影響主權基金與私募基金共同投資時常常會設立的blocker（為一種特殊目的公司）。一旦blocker被認定具有「有效控制權」，主權基金透過blocker所獲得的任何投資收益，都可能被課稅。

專家指出，這些正在醞釀的改變，可能促使主權基金及部分公共退休金基金，減少直接投資，改採被動的投資架構，例如如透過私募資本基金進行投資。Global SWF董事總經理羅培茲說，目前國有投資人所持有的私募信貸資產中，約有四分之一來自直接投資。

另外，西班牙總理桑傑士15日說，將設立主權財富基金，以提振包含住房與國安等產業。這檔基金將取名為「Spain Grows（西班牙成長）」，目標是將歐盟復甦基金的經濟刺激效果延續至2026年之後。