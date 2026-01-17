OpenAI尋求美裝置生產夥伴

ChatGPT開發商OpenAI正在美國尋找進軍消費者裝置領域的合作夥伴，這是該公司未來數年推出機器人和人工智慧裝置、大舉拓展產品線計畫的一環。

OpenAI 15日公布新的提案徵求書（RFP），懇求在美國製造、提供矽、馬達、包裝原料和資料中心冷卻設備等元件的企業遞交提案。這份RFP未暗示OpenAI打算花費的金額與時間長短，但提供機器人技術及倉儲自動化的Symbotic公司股價15日盤中仍應聲大漲5.2%。

OpenAI曾透露最終計劃斥資數兆美元擴建資料中心，認為這些投資與拉抬營收的能力息息相關。OpenAI也已收購蘋果老將艾夫（Jony Ive）等人共同創立的AI裝置新創公司，朝進軍消費者裝置市場跨進一步。OpenAI去年11月與鴻海（2317）達成的協議將讓OpenAI設計和製造資料中心硬體，敲定這項合作關係用意是確保伺服器機櫃能在美國生產。

OpenAI有意與機器人業者結盟，代表該公司如今更積極進軍這個領域。OpenAI全球事務長勒漢表示，OpenAI認為機器人產業發展速度會比一些人預期還快，儘管目前中國大陸具備硬體優勢，美國在開發機器人AI大腦方面可能仍占上風。OpenAI先前也曾透過這類RFP徵求構想及星際之門計畫合作夥伴，計畫未來數年將斥資5,000億美元，打造資料中心和AI基建。

