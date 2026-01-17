維基百科敲定AI授權協議

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

維基百科慶祝成立25周年之際，營運這個網站的非營利組織維基媒體基金會15日宣布，已和亞遜、Meta等人工智慧（AI）公司敲定新協議，透過這項在Wikimedia Enterprise締結的新夥伴關係，企業將付費使用這個線上百科全書的資料，協助訓練AI模型。

這項夥伴關係去年就已組成，但未公諸於世。新參與的公司包括亞馬遜、Meta、微軟、Perplexity和法國的Mistral AI，加入現有夥伴Ecosia、Pleias、ProRata和Google的行列。

維基媒體發布新聞稿說：「這些機構都將用維基媒體企業，把真人管理的知識大規模整合至他們的平台。」

維基媒體基金會發言人接受CNBC訪問時說：「維基百科的知識庫驅動生成式AI聊天機器人、搜尋引擎、語音助理等等。AI和科技公司長遠的未來，要靠像維基百科這樣有營養的計畫，因為能創造可靠的人類知識。」

新協議可把來自AI公司的巨大流量變現，協助支應維基百科伺服器和其他基礎設施所需的維護費用。

