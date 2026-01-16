美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

美股三大指數16日早盤全面上漲，反映投資人試圖延續前市台積電掀起的漲勢，為本周強勢收官。

道瓊工業指數漲0.07%、標普500指數漲0.2%、那斯達克指數揚升近0.5%、費城半導體指數漲近2%。

台積電ADR與輝達延續昨日漲勢，早盤分別上漲逾2%與1%，部分得益於於台美貿易協議拍板、台灣晶片廠與科技業者將在美國投資至少2,500億美元的晶片產能。台積電15日公布的亮眼財報，重燃市場對人工智慧的熱情。

Raymond James投資長亞當在的CNBC節目表示：「基本面真的相當健康。你看到的是高於平均水準的獲利成長、利潤率與營收表現，而且聯準會今年很可能降息，這些全都是正面因素。」

不過，亞當也說，他仍對2026年的展望仍抱持些許審慎態度。他指出，市場漲勢面臨的風險包括估值偏高，導致對任何利空消息特別敏感；此外，散戶投資人目前持有的股票部位已達歷史高點，美國也正準備迎來期中選舉，這可能加劇市場波動。

另外，為化解民眾對於資料中心用電推升電價的憂慮，美國總統川普16日將在白宮舉行活動，將與多州州長簽屬電價協議，迫使資料中心營運商負擔更高的擴張電網成本。消息引發電力公司股價下跌。