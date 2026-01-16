搶救人質聲名大噪！「綠扁帽」台裔余靖背景驚人 創業已籌資近7億

我國前總統馬英九外甥余靖經歷豐富，他畢業於美國西點軍校，曾是俗稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊一份子，搶救人質和寫書也有他的份。余靖如今是網路安全新創公司Blackpanda共同創辦人兼執行長，這家公司至今已籌資逾2,200萬美元（新台幣6.9億元）。

余靖創立Blackpanda的靈感來自2013年一場營救任務，一名名為張安薇的朋友當時在國外被恐怖組織阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）綁架，余靖是救出張安薇的大功臣。這起事件讓余靖意識到，面臨網路攻擊的企業或機構，也需要全年無休的快速支援。

46歲的余靖出生於美國麻州康科德（Concord），10歲時移居加州庫比蒂諾。身為在美國成長的亞裔男性，余靖常內化社會傳達給他的訊息。這些訊息包括「你低人一等」、「無吸引力」、「社會不需要你」及「你無法與其他人平起平坐」，打擊余靖自尊心。

這些年少經歷促使余靖追求成就，藉此自我保護。余靖17歲從高中畢業後離家，進入西點軍校。余靖說：「在西點軍校可能早上5點就要起床，就寢時間可能是午夜…每周上課六天，沒有暑假…我絕對知道如何奮發向上，毋庸置疑，我認為這點有助於我經營Blackpanda。」

2009年余靖軍旅生涯走到十字路口，馬英九當選總統引發的調查讓余靖決定退伍，這讓他感到迷惘，生活漫無目標。余靖後來曾費時數年學中文及重返約翰霍普金斯大學研究所，並在攻讀碩士期間獲聘為瑞士信貸（Credit Suisse）股票交易員。

2012年余靖進入Palantir科技公司，但2013年就因為該公司精簡人力而丟掉飯碗。張安薇綁架事件是余靖重新振作的關鍵，他籌組一支團隊前往菲律賓，35天後成功救出張安薇。這起事件提供的靈感，促使余靖攜手數名前綠扁帽成員成立Blackpanda。