台積電最大客戶換輝達？財經專家高燦鳴：連蘋果都得爭產能

知名財經專欄作家高燦鳴在Substack撰文指出，台積電與蘋果近15年來的合作關係，不僅使台積電茁壯，也讓蘋果產品勝過對手，如今，蘋果卻落得必須與輝達爭取台積電晶片供應的處境。

當台積電執行長魏哲家去年8月造訪加州庫比蒂諾，對最大客戶蘋果捎來了壞消息，那就是可能須面臨多年來最大幅度的漲價。然而，根據高燦鳴的消息來源，這還不是最壞的消息。

蘋果多年來是台積電的主要客戶，但如今也必須跟其他公司爭奪晶片產能。隨著人工智慧（AI）熱潮持續發燒，加上輝達與超微等客戶每顆繪圖處理器（GPU）在晶圓上占用的面積愈來愈大，蘋果這家iPhone製造商的晶片設計，已不再保證一定能在台積電二十多座晶圓廠取得產能配置。

或許，魏哲家沒向蘋果執行長庫克說出口的，是蘋果不再是台積電的最大客戶。

根據高燦鳴創立的晶片新聞平台Culpium分析、以及供應鏈消息來源，輝達可能已在2025年的某一個或兩個季度，躍居台積電最大客戶。台積電財務長黃仁昭15日向Culpium表示，不會討論客戶排名。

最終數據將在數個月後、台積電公布年報時揭曉，屆時年報將披露來自主要客戶的營收貢獻。不過，幾乎可以確定的是，蘋果對台積電全年營收貢獻的領先幅度已明顯縮小，甚至可能已被輝達超越。消息人士告訴高燦鳴，若這件事未在2025年發生，2026年幾乎可以確定會成真。

不過，有兩點重要但書。第一，智慧手機處理器雖是蘋果採購晶片中占比最大的項目，但並非唯一項目。Mac使用的處理器歸類為高效能運算（HPC），此外，蘋果在配件所用的客製化晶片布局也相當完整，這些則歸在數位消費性電子。第二，輝達並非唯一的HPC客戶。超微同樣大量採購產能生產自家GPU，而亞馬遜與Google也加入自行開發AI晶片的客戶行列，名單仍在擴大。

換言之，蘋果的晶片產品線更廣、類型更多元；輝達的布局則高度集中在先進或接近先進製程，對應的是龐大的晶圓需求。基於這些因素，至少未來十年，蘋果對台積電仍將具有關鍵重要性。

但在短期內，台積電的技術路線圖，再結合整體產業趨勢，明顯更有利於輝達、超微等類型的公司，這意味著，未來一、兩年，蘋果恐怕仍得持續為產能而戰。

台積電15日大秀肌肉，不僅公布創新高的營收與淨利，毛利率更直逼軟體公司與無廠晶片設計商的水準。去年12月當季，毛利率高達62.3%，較前一季大增280個基點。若非海外晶圓廠（亞利桑那與日本）拖累，毛利率本可更高。