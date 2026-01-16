快訊

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

台積電最大客戶換輝達？財經專家高燦鳴：連蘋果都得爭產能

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高燦鳴說，蘋果可能已不再是台積電最主要的客戶。 路透
高燦鳴說，蘋果可能已不再是台積電最主要的客戶。 路透

知名財經專欄作家高燦鳴在Substack撰文指出，台積電蘋果近15年來的合作關係，不僅使台積電茁壯，也讓蘋果產品勝過對手，如今，蘋果卻落得必須與輝達爭取台積電晶片供應的處境。

當台積電執行長魏哲家去年8月造訪加州庫比蒂諾，對最大客戶蘋果捎來了壞消息，那就是可能須面臨多年來最大幅度的漲價。然而，根據高燦鳴的消息來源，這還不是最壞的消息。

蘋果多年來是台積電的主要客戶，但如今也必須跟其他公司爭奪晶片產能。隨著人工智慧（AI）熱潮持續發燒，加上輝達與超微等客戶每顆繪圖處理器（GPU）在晶圓上占用的面積愈來愈大，蘋果這家iPhone製造商的晶片設計，已不再保證一定能在台積電二十多座晶圓廠取得產能配置。

或許，魏哲家沒向蘋果執行長庫克說出口的，是蘋果不再是台積電的最大客戶。

根據高燦鳴創立的晶片新聞平台Culpium分析、以及供應鏈消息來源，輝達可能已在2025年的某一個或兩個季度，躍居台積電最大客戶。台積電財務長黃仁昭15日向Culpium表示，不會討論客戶排名。

最終數據將在數個月後、台積電公布年報時揭曉，屆時年報將披露來自主要客戶的營收貢獻。不過，幾乎可以確定的是，蘋果對台積電全年營收貢獻的領先幅度已明顯縮小，甚至可能已被輝達超越。消息人士告訴高燦鳴，若這件事未在2025年發生，2026年幾乎可以確定會成真。

不過，有兩點重要但書。第一，智慧手機處理器雖是蘋果採購晶片中占比最大的項目，但並非唯一項目。Mac使用的處理器歸類為高效能運算（HPC），此外，蘋果在配件所用的客製化晶片布局也相當完整，這些則歸在數位消費性電子。第二，輝達並非唯一的HPC客戶。超微同樣大量採購產能生產自家GPU，而亞馬遜與Google也加入自行開發AI晶片的客戶行列，名單仍在擴大。

換言之，蘋果的晶片產品線更廣、類型更多元；輝達的布局則高度集中在先進或接近先進製程，對應的是龐大的晶圓需求。基於這些因素，至少未來十年，蘋果對台積電仍將具有關鍵重要性。

但在短期內，台積電的技術路線圖，再結合整體產業趨勢，明顯更有利於輝達、超微等類型的公司，這意味著，未來一、兩年，蘋果恐怕仍得持續為產能而戰。

台積電15日大秀肌肉，不僅公布創新高的營收與淨利，毛利率更直逼軟體公司與無廠晶片設計商的水準。去年12月當季，毛利率高達62.3%，較前一季大增280個基點。若非海外晶圓廠（亞利桑那與日本）拖累，毛利率本可更高。

台積電 客戶 輝達 蘋果 晶片 魏哲家 庫克

延伸閱讀

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

相關新聞

股市創高、貨幣卻走弱 亞洲股匯不再同漲同跌？

亞股一路創高，貨幣卻反向走弱，長期以來股匯同漲同跌的關係正在鬆動。

台積電點火 燒旺設備股 為何卻暖不了大客戶輝達股價？

輝達（Nvidia）股價周四在台積電強勁財報的帶動下上漲，但漲幅2.1%不如其他許多晶片股，設備股表現尤其突出，柯磊（K...

台積電最大客戶換輝達？財經專家高燦鳴：連蘋果都得爭產能

知名財經專欄作家高燦鳴在Substack撰文指出，台積電與蘋果近15年來的合作關係，不僅使台積電茁壯，也讓蘋果產品勝過對...

油菜籽換電動車 加拿大總理會習近平：預計大陸3月前降關稅

加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平在北京會談後，今天宣布達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4萬9000輛中國電動車進...

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

從接管委內瑞拉石油並敦促美企前往投資，到揚言禁止大型投資人買獨戶住宅並訂定信用卡利率上限，美國總統川普最近干預行動之激進...

課稅壓力逼近…華府擬修法擴大主權財富基金 在美「商業活動」定義

美國國稅局（IRS）研擬修法，規定主權財富基金在美國的一些投資需要繳稅。主權財富基金一向是私募資本市場的大金主，美國這項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。