油菜籽換電動車 加拿大總理會習近平：預計大陸3月前降關稅
加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平在北京會談後，今天宣布達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4萬9000輛中國電動車進入市場，預計中國3月1日前降低加拿大油菜籽關稅。
法新社報導，卡尼（Mark Carney）在中國首都舉行的記者會中表示：「加拿大與中國已經達成一項初步但具有里程碑意義的貿易協議，將解除貿易障礙並降低、減少關稅。」
「加拿大預計在3月1日前，中國會將對加拿大油菜籽的關稅降到約15%的綜合稅率…這一變動意味從目前約84%的綜合關稅水平顯著降低。」
卡尼與習近平在北京達成貿易協議後同時宣布，加拿大將允許4萬9000輛中國電動車以新的優惠關稅稅率進口。
他在記者會中說：「加拿大同意允許最多4萬9000輛中國電動車進入加拿大市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率。」
卡尼告訴記者：「這相當於回到近期貿易摩擦之前的水準。」
在兩國致力緩和緊張關係同時，卡尼還表示，中國將開放加拿大旅客免簽入境。
他在記者會中宣布：「我很高興與大家分享，習主席已經在今天會談中承諾，確保加拿大旅客前往中國可以享有免簽待遇。」
