看好記憶體！台積前董座劉德音大舉加碼美光 唯一內部人士增持交易
人工智慧（AI）發展帶動記憶體火熱需求，最新申報文件顯示，美光科技（Micron）董事、台積電前董事長劉德音，近期大舉加碼美光股票，顯示他也看好記憶體產業前景。
根據美國證管會（SEC）公布文件，劉德音在本月13日和14日，分別以每股337.07美元、336.63美元和337.5美元，買進美光2萬3,200股股票，合計782萬美元。劉德音目前美光持股增至2萬5,910股。
這是過去一年來，美光唯一一筆內部人士增持股票的交易；相較下，同期內部人士賣出自家股票的交易為37筆。
美光科技為全球半導體產業數一數二的企業，主要業務為DRAM、NAND和NOR記憶體產品的設計與製造。
截至15日收盤，美光股價為336.63美元。該公司本益比為32倍，低於同業的中位數38.45倍，但高於美光歷來本益比中位數。
然而，按照GuruFocus自行開發、估算企業內在價值的「GF價值」（GF Value），美光股價估為189.5美元，「股價-GF價值比」為1.78倍，意味估值明顯偏高。
「GF價值」依個別公司過去的本益比、股價營收比、股價淨值比和股價現金流量比等數據計算，也會納入公司過去的報酬率、成長率，以及晨星分析師估算的未來績效等條件，進行調整。
