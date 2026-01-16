快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

看好記憶體！台積前董座劉德音大舉加碼美光 唯一內部人士增持交易

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美光董事、台積電前董座劉德音。本報系資料照
美光董事、台積電前董座劉德音。本報系資料照

人工智慧AI）發展帶動記憶體火熱需求，最新申報文件顯示，美光科技（Micron）董事、台積電前董事長劉德音，近期大舉加碼美光股票，顯示他也看好記憶體產業前景。

根據美國證管會（SEC）公布文件，劉德音在本月13日和14日，分別以每股337.07美元、336.63美元和337.5美元，買進美光2萬3,200股股票，合計782萬美元。劉德音目前美光持股增至2萬5,910股。

這是過去一年來，美光唯一一筆內部人士增持股票的交易；相較下，同期內部人士賣出自家股票的交易為37筆。

美光科技為全球半導體產業數一數二的企業，主要業務為DRAM、NAND和NOR記憶體產品的設計與製造。

截至15日收盤，美光股價為336.63美元。該公司本益比為32倍，低於同業的中位數38.45倍，但高於美光歷來本益比中位數。

然而，按照GuruFocus自行開發、估算企業內在價值的「GF價值」（GF Value），美光股價估為189.5美元，「股價-GF價值比」為1.78倍，意味估值明顯偏高。

「GF價值」依個別公司過去的本益比、股價營收比、股價淨值比和股價現金流量比等數據計算，也會納入公司過去的報酬率、成長率，以及晨星分析師估算的未來績效等條件，進行調整。

報酬率 劉德音 記憶體 台積電 美光 AI 半導體 人工智慧

延伸閱讀

記憶體產業將迎五至十年黃金循環 法人：四台廠具備戰略優勢

台積電法說後…大摩拆解「三大」關鍵！晶片荒才是AI擴張瓶頸

AI假訊息太可怕 台積電張淑芬現身台南偏鄉左鎮國小宣導防詐

台積電點火 燒旺設備股 為何卻暖不了大客戶輝達股價？

相關新聞

股市創高、貨幣卻走弱 亞洲股匯不再同漲同跌？

亞股一路創高，貨幣卻反向走弱，長期以來股匯同漲同跌的關係正在鬆動。

台積電點火 燒旺設備股 為何卻暖不了大客戶輝達股價？

輝達（Nvidia）股價周四在台積電強勁財報的帶動下上漲，但漲幅2.1%不如其他許多晶片股，設備股表現尤其突出，柯磊（K...

呼應川普口號 OpenAI徵求供應商聯手進軍硬體「美國製造」成前提

ChatGPT開發商OpenAI正在美國尋找進軍消費者裝置領域的合作夥伴，這是該公司未來數年推出機器人和人工智慧（AI）...

看好記憶體！台積前董座劉德音大舉加碼美光 唯一內部人士增持交易

人工智慧（AI）發展帶動記憶體火熱需求，最新申報文件顯示，美光科技（Micron）董事、台積電前董事長劉德音，近期大舉加...

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

德國總理梅爾茨稱呼，德國的退出核能是一項「重大戰略錯誤」，並批評前朝政府在關閉該國最後幾座核反應爐上太過倉促。

高市擬提前大選剛激勵股市 今投資人了結獲利、日股收低

日本首相高市早苗計劃提前舉行大選的消息激勵股市連創新高後，巿場開始憂心過熱風險，東京股市今天因投資人獲利了結而走跌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。