德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。歐新社
德國總理梅爾茨稱呼，德國的退出核能是一項「重大戰略錯誤」，並批評前朝政府在關閉該國最後幾座核反應爐上太過倉促。

在德國薩克森-安哈特14日晚間的一場商業峰會上，梅爾茨直接嚴厲批評包括梅克爾在內前任總理的能源政策，稱呼這創造了全世界成本最高的能源轉型。

梅爾茨說：「退出核能是一項重大的戰略錯誤。如果你要這麼做，你至少三年前要保留最後一批殘存的核電廠在德國的電網上，這樣我們才會擁有相同的發電容量。」

他接著說：「我們現在正在創造全世界最昂貴的能源轉型。我不知道是否有第二個國家和德國一樣，把這件事情搞得那麼困難且昂貴。我們為自己制訂了一個我們現在必須校正的目標，但原因單純只是因為我們沒有足夠的發電容量。」

德國2023年4月關閉了國內最後三座核電廠，終結了這個歐洲最大經濟體逾60年的核電時代。日本2011年的福島核災讓德國在同一年做出了廢核決定。

在去年選舉期間，梅爾茨重砲批評綠黨追求他所謂的「意識形態驅動」能源政策，並稱此政策毫無效率且太過昂貴。比起提倡重回傳統核能運作，梅爾茨主張德國應該探求新一代的核能技術，尤其是小型模組化反應爐（SMR）。

