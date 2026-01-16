股市創高、貨幣卻走弱 亞洲股匯不再同漲同跌？

亞股一路創高，貨幣卻反向走弱，長期以來股匯同漲同跌的關係正在鬆動。

最新數據顯示，MSCI亞太指數與彭博亞洲美元指數的30天相關性，自2024年9月以來首見轉為負值。亞洲區內多個市場都出現國內股市連創新高、貨幣卻持續貶值的背離現象。

南韓情況最明顯。Kospi指數2025年以76%的漲幅領先全球，2026年初仍持續走高，但韓元本周卻一路走貶，至近17年低點。日本與台灣也浮現股市強、匯市弱的組合。

短期內，市場已無法再從股市表現推論貨幣強弱。股匯傳遞出混合訊號，投資人開始為更高波動做準備，部分資金轉向增加避險。

交易員指出，股匯市正受到不同力量牽引。一方面，人工智慧熱潮推動股市上漲的同時，匯市則更多反映總體因素與資金流向。亞洲多國央行為對抗美國關稅衝擊而陸續降息，卻也在一定程度上削弱貨幣吸引力，引發資金外流壓力。

Lombard Odier Singapore資深總體策略師Homin Lee表示，這些市場正隨著不同的旋律起舞。股市反映產業與主題趨勢變化，貨幣走勢則由資金流動與總經因素主導，包括市場對聯準會上半年降息預期減弱。Lee認為，這種脫鉤現象可能只是短期現象。

是否需要避險，成為投資圈的新抉擇。Vantage Point與Berenberg等機構已在評估，是否為亞洲部位進行避險。目前的保護成本相對便宜，根據彭博數據，以美元融資的投資者對沖八種主要亞洲貨幣的成本已降至平均0.31%，接近一年低點。

也有機構投資人態度淡定。紐約梅隆投資管理亞洲宏觀與投資策略主管Aninda Mitra表示，匯率固然重要，但對出口導向、景氣正強勁復甦的亞太經濟體而言，溫和的貨幣壓力未必會改變股市前景。整體來看，AI基礎建設投資仍是左右亞洲股市的最大變數。