快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

外國去年11月持有美債創新高 台灣排第十

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
外國持有美國公債數額，去年11月創下新高。 路透
外國持有美國公債數額，去年11月創下新高。 路透

美國財政部15日公布，外國投資人持有美國公債的金額在去年11月創新高，日本仍是最大的海外持有人，居第三的中國大陸持有量則降至17年最低，台灣排名第十。

外國投資人持有的美債11月增至創紀錄的9.355兆美元，多於且由10月的9.243兆美元，主要推手是加拿大、比利時及英國；台灣持有量也略增30億美元至3,125億美元。

去年11月外國持有美債前十名依序為：日本、英國、中國大陸、比利時、加拿大、開曼群島、盧森堡、法國、愛爾蘭、台灣。

日本11月持有的美債較10月增加26億美元，成為1.2026兆美元，是連續第11個月增持，目前持有水準是2022年7月以來最高，也蟬聯美債最大海外持有人。

英國在11月增持106億美元美債至8,885億美元，仍是第二大持有國。加拿大11月大幅增持531億美元至創紀錄的4,722億美元，增幅達13%，

中國大陸11月則繼續減持美國公債減少61億美元，降至6,826億美元，為2008年9月以來最少，從2025年初到11月的整體減持幅度已超過10%。

數據顯示，外資去年11月淨買入856億美元的長天期美債，同期買入美國股票比10月激增近53%至922億美元，11月美國整體資本淨流入2,120億美元。

美債 美國 日本

延伸閱讀

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

抗議聲中 英國預期將批准「超級」中國大使館新址

冷眼集／美從盟友變惡鄰 加總理訪中「找安全」

與加國外長會面 陸外長王毅：中國願同加拿大加強溝通、排除干擾

相關新聞

台積電開紅盤 為何大客戶輝達的股價卻漲不動？

輝達（Nvidia）股價周四在台積電強勁財報的帶動下上漲，但漲幅2.1%不如其他許多晶片股，設備股表現尤其突出，柯磊（K...

南非發現41.82克拉藍鑽 價格超過10億元

彼特拉珠寶公司13日在南非開採出一顆41.82克拉藍鑽，顏色和淨度極佳，相當罕見。珠寶商估價達12億台幣。GIA鑽石鑑定...

外國去年11月持有美債創新高 台灣排第十

美國財政部15日公布，外國投資人持有美國公債的金額在去年11月創新高，日本仍是最大的海外持有人，居第三的中國大陸持有量則...

日人口萎縮逼轉向 龜甲萬醬油拚海外擴張 想靠併購捷徑搶人搶市

全球最大醬油生產商龜甲萬正考慮把併購納入海外擴張選項。隨著日本國內人口萎縮、海外市場日式餐飲風潮興起帶動需求升溫，該公司...

川普加碼債券投資 狂買5,100萬美元 受政策影響公司也在列

美國總統川普在任內持續加碼債券投資。白宮最新財務揭露顯示，截至去年12月，川普投資組合裡的市政債券與公司債，總計投資規模...

美元觸及六周高點 日圓兌美元又轉貶

美元周四（15日）上漲觸及六周以來高點，因為市場對美國聯準會（Fed）未來數個月將維持利率不變的預期升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。