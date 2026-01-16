快訊

南非發現41.82克拉藍鑽 價格超過10億元

中央社／ 約翰尼斯堡16日專電

彼特拉珠寶公司13日在南非開採出一顆41.82克拉藍鑽，顏色和淨度極佳，相當罕見。珠寶商估價達12億台幣。GIA鑽石鑑定師甚至表示，有可能超越史上傳奇藍鑽。

彼特拉珠寶公司（Petra Diamonds Limited）發布聲明，在南非庫里南（Cullinan）礦區開採出一顆重達41.82克拉的IIb型藍鑽，似乎顏色和淨度都有絕佳品質。公司目前正在做進一步分析。

IIb藍鑽僅佔天然鑽石總量的0.1%左右，屬於世上最稀有、最具價值的等級。

美國寶石學院（GIA）鑽石鑑定師、「只要天然鑽石」（Only Natural Diamonds）編輯莫布里（GrantMobley）在該網站報導中表示，庫里南礦區開採過兩顆歷史上著名的藍鑽。「約瑟芬藍月」（The BlueMoon of Josephine）原石29.62克拉，切割成12.03克拉的豔彩藍鑽，於2015年以4840萬美元（約15億台幣）售出。「戴比爾斯庫里南藍鑽」（The De BeersCullinan Blue）原石39.34克拉，最後切割成15.10克拉的豔彩藍鑽，於2022年以5750萬美元（約18億台幣）售出。

莫布里在該網站報導中表示，這顆新發現的41.82克拉藍鑽，「甚至有可能超越這兩顆傳奇藍鑽。」

南非稀有色彩珠寶商卡茲（Gregory Katz）15日接受「新聞24」（News24）採訪時也表示，這種大小和等級的藍鑽極為罕見，通常每十年才會出現。如果鑽石淨度和內部結構不錯，拋光後可達15至17克拉，估計達3000至4000萬美元（約9至12億台幣）。

但最終結果如何，還是要等到經驗豐富的切割師完成切割後才能知道。

美國寶石學院（GIA）為一家非營利組織，是鑽石、彩色寶石和珍珠方面的世界權威。提供公正的評級和研究，以確保大眾對珠寶行業的信任。

