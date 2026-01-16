日人口萎縮逼轉向 龜甲萬醬油拚海外擴張 想靠併購捷徑搶人搶市

全球最大醬油生產商龜甲萬正考慮把併購納入海外擴張選項。隨著日本國內人口萎縮、海外市場日式餐飲風潮興起帶動需求升溫，該公司認為，單靠自然成長已近極限，併購能加速加速拓展通路與市場布局。

金融時報報導，龜甲萬國際事務主管茂木修說，美國勞動市場吃緊，招募困難，收購可一次到位取得人才與市場資源。

龜甲萬有80%營收、90%毛利來自海外，主要在美國，海外事業因定價較高、獲利更佳。日本長期通縮結束後，企業承受調價與產品線取捨的壓力，海外獲利更顯關鍵。

相較於飲料業，日系食品商過去偏好投資設廠而非收購，但為了更快搶市，對海外併購的接受度正在提高。例如去年7月，三菱商事以10億美元收購挪威Grieg Seafood，擴大全球鮭魚版圖。

面對美國對日本進口商品課徵15%關稅，龜甲萬稱可調價吸收，而且美國醬油生產使用在地黃豆。龜甲萬正加碼在地化，斥資5.6億美元在威斯康辛州興建第三座美國工廠，這是全球的第九座。