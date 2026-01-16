美元觸及六周高點 日圓兌美元又轉貶

美元周四（15日）上漲觸及六周以來高點，因為市場對美國聯準會（Fed）未來數個月將維持利率不變的預期升高。

美國勞工部周四發布的數據顯示，截至10日的一周，美國初領失業金人數下降9,000人，經季節性調整後人數為19.8萬人；而路透訪調經濟學家的預測請領人數為21.5萬。這項就業數據改善，加上Fed決策官員本就持續表達對通膨的擔憂，利率市場因而反映聯準會下一次的降息會延到6月。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四漲0.27%，至99.321，盤中最高曾觸及99.492，是去年12月2日以來最高。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比周四表示，在有充分證據表明就業市場穩定的情況下，聯準會應該集中力量降低通膨。堪薩斯聯準銀行總裁施密德則在同日闡述了反對降息的理由，他說現在通膨「過熱」，同時預期川普政府的政策將增強經濟動能，繼續推動需求超過供給，進而帶來物價上漲壓力。

花旗分析師Daniel Tobon指出，「我們一直認為，美國經濟在上半年重新加速成長，將有助於就業市場，而最新的首次申請失業金人數，也為這種可能性提供了一定的支持」。

日圓兌美元匯率周四走低，下跌0.11%報158.63日圓兌1美元。因為市場認為，日本首相高市早苗提前解散眾議院，若改選後自民黨取得多數席次，她將有更大的餘地，推行更多財政擴張主義政策。

道明證券（TD Securities）包括Alex Loo在內的分析師團隊，最新的分析報告指出：「由投資人的角度看，強有力的公眾授權，可能會讓高市早苗有膽量選擇更激進的財政政策。這可能成為日圓兌美元跌破162高點的催化劑。」

不過，若是自民黨未能贏得多數席次，道明分析師們認為，日圓兌美元再往下貶的壓力，「最終會得到喘息，隨著投資人縮減日圓空頭部位，我們可能會看到日圓兌美元回到156以下」。

知情人士對彭博新聞說，日本銀行（央行）官員對日圓貶值對通膨的潛在影響愈發關注，下周可能維持利率不變，這種態度並將影響之後的升息與否決策。

野村表示，避險基金現在押注日圓可能跌至165左右的門檻後，日本當局才會進場干預。