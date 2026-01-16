委內瑞拉提石油改革方案 外人投資限制有望鬆綁
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，她將提出一項有關國家碳氫化合物法的改革方案。此時美國投資者正要求委國應簡化石油業的准入流程。
路透社報導，羅德里格斯表示，此次改革「讓資金可投入新的油田、從未投資過的油田，以及缺乏基礎設施的油田。」
她強調，石油收益將用於員工福利與公共服務。
美方表示，根據華府和卡拉卡斯達成的協議，目前委國已有約5億美元石油銷售收入，存放在美國掌控的銀行帳戶中。有知情業內人士指出，主要帳戶設於卡達。
川普政府針對委內瑞拉龐大但效益不彰的石油儲備，推動一項規模1000億美元的重建計畫，而潛在投資人呼籲委內瑞拉應進行修法，簡化石油業的准入流程。
根據委內瑞拉現行碳氫化合物法規定，外人投資必須與「委內瑞拉國營石油公司 」（PDVSA）合作，而且PDVSA必須持有多數股權。羅德里格斯並未說明將如何修法。
