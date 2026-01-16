委內瑞拉提石油改革方案 外人投資限制有望鬆綁

快訊

中央社／ 卡拉卡斯15日綜合外電報導

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，她將提出一項有關國家碳氫化合物法的改革方案。此時美國投資者正要求委國應簡化石油業的准入流程。

路透社報導，羅德里格斯表示，此次改革「讓資金可投入新的油田、從未投資過的油田，以及缺乏基礎設施的油田。」

她強調，石油收益將用於員工福利與公共服務。

美方表示，根據華府和卡拉卡斯達成的協議，目前委國已有約5億美元石油銷售收入，存放在美國掌控的銀行帳戶中。有知情業內人士指出，主要帳戶設於卡達。

川普政府針對委內瑞拉龐大但效益不彰的石油儲備，推動一項規模1000億美元的重建計畫，而潛在投資人呼籲委內瑞拉應進行修法，簡化石油業的准入流程。

根據委內瑞拉現行碳氫化合物法規定，外人投資必須與「委內瑞拉國營石油公司 」（PDVSA）合作，而且PDVSA必須持有多數股權。羅德里格斯並未說明將如何修法。

伊朗局勢緩和拖累油價急挫 金、銀、銅自高點回落

由於美國對伊朗採取軍事行動的風險減弱，國際原油價格周四（15日）急挫4%，創去年6月以來最大跌幅。白銀價格回落，主要受到...

台積電CFO黃仁昭：加速縮小台美製程落差 簡化外匯避險

彭博資訊報導，台積電財務長黃仁昭周四受訪表示，未來將嘗試加快把其先進製程技術移轉到美國，但最尖端的製造技術仍會留在台灣開...

美股收高：台積電帶動晶片股上漲 財報提振銀行股 小型股繼續跑贏

美股在連續兩個交易日下跌後於周四上漲，摩根士丹利和高盛公布樂觀財報，推動股價大漲，同時，亞洲市場最高企業台積電（2330...

台積電ADR大漲近4.5% 較台北交易溢價27.68%

台積電ADR周四（15日）大漲4.44%，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。費城半導體指數同日上漲1.7...

AI正與另外2大風險糾纏成一團！專家警告：分散曝險以防股災

標普500指數一連三年大漲逾15%，是繼1995-1997和2019-2021之後，美股第三度締造如此輝煌的紀錄。但分析...

川普施壓聯準會鮑爾遭刑事調查 「拋售美國」交易再起

在美國聯準會主席鮑爾揭露自己正接受聯邦刑事調查後，儘管市場長久以來已經習慣了美國總統川普針對聯準會的敵對言論，如果沒有明確的觸發因素，就不太可能做出反應。但這次司法傳票和鮑爾的強硬回應可能就是轉捩點；這起事件無疑引發了金融市場的避險情緒，並讓「拋售美國」（Sell America）交易再次抬頭。

