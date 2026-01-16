台積電CFO黃仁昭：加速縮小台美製程落差 簡化外匯避險

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電嘗試縮小台美晶片製造技術差距。法新社
彭博資訊報導，台積電財務長黃仁昭周四受訪表示，未來將嘗試加快把其先進製程技術移轉到美國，但最尖端的製造技術仍會留在台灣開發與量產。

黃仁昭指出，基於實務考量，最先進的技術將持續在台灣運作，待技術穩定後，才會嘗試加速移轉至海外。

他是在台灣積體電路製造公司公布強勁業績、並提出雄心勃勃的資本支出計畫後發表上述談話。他重申台積電對AI需求大趨勢的堅定信念，表示公司正加大投資力道，以緩解AI帶動的供應限制。

目前，台積電在台灣與美國之間的製程技術仍存在數年落差。不過，位於亞利桑那州的第一座晶圓廠雖採用較成熟的製程節點，其生產良率與執行水準已可比擬台灣廠區的高標準。

黃仁昭表示，即便加速移轉，把最新技術導入海外量產，至少仍需要一年時間。他說：「我們正在美國擴張，在可行的地方加快進度。」他並指出，亞利桑那州第二座晶圓廠的主體結構已完工，現規畫於2027年下半年開始量產，時間比最初預期提前了幾季。

黃仁昭還談到，並未討論過對英特爾的潛在投資。去年川普政府官員曾拋出構想，建議由台積電協助營運部分英特爾晶圓廠，藉此引入其先進製程經驗，協助這家正努力追趕的美國晶片製造商。

另外，針對巨額美元收入帶來的外匯風險，黃仁昭提出簡單至上的管理策略。目前美元兌新台幣每變動1%，約影響台積電毛利率與營業利益率30個基點，小於過去的40個基點，但匯率風險仍不容忽視。

為降低衝擊，台積電會優先在即期與遠期市場賣出美元；若仍無法完全消化部位，則把美元資金轉入以美元為功能貨幣的海外子公司。他表示，公司偏好結構簡單、操作透明的避險方式，最直接的作法就是賣出美元、換新台幣。

