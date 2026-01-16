伊朗局勢緩和拖累油價急挫 金、銀、銅自高點回落

由於美國對伊朗採取軍事行動的風險減弱，國際原油價格周四（15日）急挫4%，創去年6月以來最大跌幅。白銀價格回落，主要受到投資人獲利了結拖累，且美國沒有對關鍵礦產加徵進口關稅；黃金價格也下跌。另外，市場擔心價格大漲影響需求，導致銅價走低。

伊朗承諾不會處決上街抗議的民眾之後，美國暫時不對伊朗採取行動，原油價格創下半年多來最大跌幅。布蘭特原油期貨大跌2.76美元或4.15%，報每桶63.76美元；美國西德州原油也下挫2.83美元或4.56%，報每桶59.19美元。

紐約時報報導，以色列總理內唐亞胡要求美國總統川普推遲對伊朗的軍事打擊計畫。這個消息降低了美國立即就伊朗鎮壓國內抗議示威採取軍事行動的可能性，也降低了伊朗石油產量或關鍵航運通道遭到干擾的風險。

同時，美國能源資訊局（EIA）最新公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，汽油庫存增幅遠超過預期，進一步對油價構成壓力。

貴金屬價格方面，白銀價格因川普暫不對關鍵礦產加徵關稅，再加上投資人獲利了結，現貨價格自周三的每英兩93.7515美元歷史高位回落，周四盤中一度重挫7.29%，但之後收復了大部分跌幅。收盤下跌0.8%，報92.4225美元。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong說，白銀的中期前景仍明顯偏向積極，支撐因素包括供應缺口、工業消費，以及來自黃金的溢出需求。不過，近期走勢快速震盪，意味著短期內投資人需要保持一定的謹慎。

金價周四也由周三的歷史新高反轉下滑，主要是美國上周初領失業金人數比預期少，提振了美元，加上川普對伊朗問題的語氣轉為緩和，打壓了黃金的避險需求。紐約黃金現貨價格下跌0.23%，報每英兩4,616.15美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，近期的經濟數據某種程度上，保持了市場對於美國聯準會（Fed）可能今年上半年利率會按兵不動的預期，美元指數因而處於數周高位，不利黃金的表現。

基本金屬銅的價格，周四亦自歷史高點下滑，因為投資人擔心價格漲得太高將拖累需求。周四倫敦金屬交易所（LME）銅價下跌0.6%，報每噸13,106美元。

Eoin Dinsmore等高盛集團分析師在周四的一份報告中寫道：「銅價這輪上漲的大部分已經完成，而且正變得越來越容易出現回調。」他們說，近期走勢「很大程度上由投機性資金流入驅動」。

高盛預期倫敦銅價格將在年底前跌至每噸11,000美元，並指出近幾個月實物供需平衡已經走弱。分析師也提到，川普政府在歷時數月審查後，決定暫緩對關鍵礦產進口徵收全面關稅，並把重點轉向直接談判與設定價格底線，這也可能導致美國市場的銅溢價下降。

不過，許多分析師仍看好銅價前景，理由是隨著新能源和人工智慧（AI）領域帶動需求回升。