丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑

中央社／ 斯德哥爾摩16日專電

受各界矚目的格陵蘭丹麥美國三方會談14日在華盛頓落幕，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他很確定格陵蘭人不會受到美國金錢誘惑而加入美國。

拉斯穆森在三方會談後接受福斯新聞訪問，他在訪談中表示，這次的會談是跟美國盟友們解釋丹麥與格陵蘭立場的絕佳機會，三方長期以來都是關係緊密的盟友，丹麥跟美國的外交關係更是歷史悠久，已經有225年不間斷的交流。

他表示，三方對於北極地區的安全問題有共識，但不同意只有透過美國入侵格陵蘭，才能維護當地安全。他認為這次的會談將過去在網路、媒體上的各種討論，提到更正式的層級來談，是非常正面的。

他在訪談中被問及丹麥與格陵蘭的關係，他解釋，格陵蘭是丹麥王國的一員，雙方有長久共同的歷史，目前有約17000名的格陵蘭人居住在丹麥，是格陵蘭人總數的1/3左右；而住在格陵蘭的人當中大概每10個就有一個是丹麥人，雙方關係相當緊密。

訪談中主持人問拉斯穆森是否相信美國可以透過支付每個格陵蘭人超過丹麥補助的金額，然後讓格陵蘭人投票表決是否脫離丹麥。

拉斯穆森表示，美國當然有可能這樣做，但格陵蘭人不會接受，他說，最近的民調顯示只有6%的格陵蘭人想成為美國人。

主持人接著問，若一個人發50萬美金呢？他們不會投票脫離丹麥嗎？拉斯穆森堅定的表示，不可能。他接著說，美國也絕不可能在格陵蘭島支付北歐式的社會福利。

他也表示，現在已經是2026年，跟人做交易可以，但不應該把人當作交易品。這是丹麥的底線。

拉斯穆森表示，丹麥了解美國對於北極地區安全的疑慮，但這必須要建立在事實上的對話，他表示丹麥與美國的情報都顯示，中國戰艦已經許久未經過當地，格陵蘭當地也絕對沒有中國投資，他說在他擔任2任丹麥總理期間明確阻擋中國資金進入格陵蘭的基礎建設。

拉斯穆森表示，他不相信也不希望美國會入侵格陵蘭，因為這將會讓北約瓦解，目前三方都對北極地區的安全有共識，希望可以透過現有架構用更正面的態度去找出合理並能讓大家接受的解決方式。

格陵蘭 丹麥 美國

