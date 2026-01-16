台積電ADR大漲近4.5% 較台北交易溢價27.68%

台積電ADR周四（15日）大漲4.44%，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。費城半導體指數同日上漲1.76%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲292.81點或0.60%，收在49,442.44點；標普500指數上漲17.87點或0.26%，收在6,944.47點；那斯達克指數上漲58.27點，或0.25%，收在23,530.02點。

台灣加權股價指數下跌131.20點，收在30,810.58點，台積電（2330）下跌20元或1.17%，收在1,690元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,157.80,+4.44, 1,690.00, +27.68

聯電, UMC, 55.39, -0.23, 54.70, +1.26

日月光, ASX, 303.01, +1.64, 298.50, +1.51

中華電, CHT, 133.11, +0.14, 133.50, -0.29

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價