台積電ADR大漲近4.5% 較台北交易溢價27.68%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 15日大漲近4.5%。 路透
台積電ADR周四（15日）大漲4.44%，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。費城半導體指數同日上漲1.76%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲292.81點或0.60%，收在49,442.44點；標普500指數上漲17.87點或0.26%，收在6,944.47點；那斯達克指數上漲58.27點，或0.25%，收在23,530.02點。

台灣加權股價指數下跌131.20點，收在30,810.58點，台積電（2330）下跌20元或1.17%，收在1,690元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,157.80,+4.44, 1,690.00, +27.68

聯電, UMC, 55.39, -0.23, 54.70, +1.26

日月光, ASX, 303.01, +1.64, 298.50, +1.51

中華電, CHT, 133.11, +0.14, 133.50, -0.29

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

相關新聞

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

美財長點名韓元過度貶值 日韓匯價漲勢維持不到一天

美國財政部長貝森特罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低水準之際，罕見口頭「關切」韓元；他本周與日本...

OpenAI砸百億美元衝AI基建 拚縮短語言模型反應時間

OpenAI和Cerebras Systems簽署了一項價值100億美元的多年協議，OpenAI將採用這家新創公司規模7...

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

美國今天宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出...

美台達協議！關稅降至15% 涉5,000億美元晶片投資和授信

川普政府和台灣經過長期談判達成貿易協議，華盛頓同意將商品關稅降至15%，而台灣半導體企業承諾增加對美國投資及授信額度共計...

