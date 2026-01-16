快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

中央社／ 華盛頓15日專電
美國商務部長盧特尼克。 路透通
美國商務部長盧特尼克。 路透通

美國今天宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

美國商務部今天下午宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元（約新台幣7.9兆元）的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。

額外投資方面，商務部指出，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

換句話說，台灣企業投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。盧特尼克（HowardLutnick）與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

他表示，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，「這是專門為他們（台灣）量身設計的」。在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。

舉例來說，盧特尼克表示，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

他也指出，總部位於台灣但不在美國建廠的晶片公司可能面臨100%的關稅。在川普總統任內，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。早在去年9月，盧特尼克就提到，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。

他表示，台積電已購買土地，並可能在亞利桑那州擴建，作為美台關稅協議的一部分。「他們剛在現有廠區旁買了數百英畝的土地。我會讓他們按照董事會程序推進，並給他們一些時間。」

對於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾，盧特尼克今天說，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。

他也重申半導體產能攸關國安，指美國需要在本土生產半導體，不能依賴一個距離美國9000英里的國家來提供對國家安全至關重要的產品。

半導體 美國 盧特尼克

延伸閱讀

白宮：伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

川普攻擊Fed 華爾街緊張

川普對特定晶片抽佣 為232條款擴大課徵範圍留伏筆

NBA／國王7連敗後連勝3強敵 紐媒痛批唐斯「懶散」、尼克主帥附議

相關新聞

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

美財長點名韓元過度貶值 日韓匯價漲勢維持不到一天

美國財政部長貝森特罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低水準之際，罕見口頭「關切」韓元；他本周與日本...

OpenAI砸百億美元衝AI基建 拚縮短語言模型反應時間

OpenAI和Cerebras Systems簽署了一項價值100億美元的多年協議，OpenAI將採用這家新創公司規模7...

台積電ADR大漲近4.5% 較台北交易溢價27.68%

台積電ADR周四（15日）大漲4.44%，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。費城半導體指數同日上漲1.7...

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

美國今天宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出...

美台達協議！關稅降至15% 涉5,000億美元晶片投資和授信

川普政府和台灣經過長期談判達成貿易協議，華盛頓同意將商品關稅降至15%，而台灣半導體企業承諾增加對美國投資及授信額度共計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。