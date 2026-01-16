經濟數據報佳音 歐股漲多跌少

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

歐股今天漲多跌少。官方數據顯示去年11月英國經濟回溫後，倫敦股市FTSE 100指數觸及紀錄新高。法蘭克福股市則因去年德國經濟微幅成長、避免連3年衰退的消息而走揚。

巴黎股市則小幅下跌，部分原因在於油價走低導致道達爾能源集團（TotalEnergies Group）股價下滑。

倫敦FTSE 100指數終場上漲54.59點或0.54%，報10238.94點。

法蘭克福DAX指數上揚66.15點或0.26%，收在25352.39點。

巴黎CAC 40指數下跌17.85點或0.21%，收8313.12點。

