最新數據：OpenAI最受企業熱愛 遠超Google等對手

最新數據顯示，在企業人工智慧（AI）市場，OpenAI仍然最讓企業用戶著迷，且遠勝過Google和Anthropic等對手。

Business Insider報導，據新創公司Ramp分析逾5萬家公司在其平台上每月在AI服務方面的付款活動，在企業對AI的採納整體持續加速之際，OpenAI已恢復成長動能，好幾個月都創下最強成長速度。

Ramp數據顯示，美國企業去年12月花在AI產品和服務方面的支出比率提升至46.6%，比11月增長1.6個百分點，為自去年中來最大月比增幅。

大部分增長受到OpenAI驅動。企業的OpenAI產品採納率上升2個百分點至36.8%，中止去年秋季的短暫放緩，並創下紀錄新高。

其他競爭對手雖然也持續擴大版圖，但成長速度卻追不上OpenAI。Anthropic的採納率提升至16.7%，Google則增長至4.3%。