輝達H200銷陸 阻礙重重

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

輝達（NVIDIA）H200晶片出口到中國大陸，不僅美國政府設下層層限制，中國大陸據傳也對進口量採取總量管制，可能形成輝達銷陸的重大阻礙。

在川普政府開放H200銷陸後，日媒報導，北京當局正在制定進口規範，可能實施總量管制，依照企業採購輝達及其他外國人工智慧（AI）晶片相較於國產晶片的比例，設定配額限制。

北京最快本月底批准首批特定數量的H200晶片採購，但企業須說明採購的必要性，能夠採購的企業與數量都由北京決定。

然而，專家分析，輝達要出口H200到中國大陸前，就已先面臨要滿足美國政府設定的嚴格條件阻礙。首先是銷往大陸和澳門的總運算效能（TPP），不得超過銷往美國客戶供美國國內使用總額的半數，輝達美國國內出貨量約200萬組，意味銷往大陸的H200頂多約100萬組，遠低於大陸市場需求規模。

