輝達H200銷陸 阻礙重重
輝達（NVIDIA）H200晶片出口到中國大陸，不僅美國政府設下層層限制，中國大陸據傳也對進口量採取總量管制，可能形成輝達銷陸的重大阻礙。
在川普政府開放H200銷陸後，日媒報導，北京當局正在制定進口規範，可能實施總量管制，依照企業採購輝達及其他外國人工智慧（AI）晶片相較於國產晶片的比例，設定配額限制。
北京最快本月底批准首批特定數量的H200晶片採購，但企業須說明採購的必要性，能夠採購的企業與數量都由北京決定。
然而，專家分析，輝達要出口H200到中國大陸前，就已先面臨要滿足美國政府設定的嚴格條件阻礙。首先是銷往大陸和澳門的總運算效能（TPP），不得超過銷往美國客戶供美國國內使用總額的半數，輝達美國國內出貨量約200萬組，意味銷往大陸的H200頂多約100萬組，遠低於大陸市場需求規模。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言