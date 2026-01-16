美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

川普14日說，「我們被告知，伊朗（對示威者）的殺戮減少中，也沒有大規模的處決計畫」。

他雖未排除美國可能對伊朗採取軍事行動的可能性，但華府已收到德黑蘭非常好的聲明，「我們將拭目以待，觀察事態發展」。

倫敦布蘭特原油15日一度應聲下挫4.6%，跌至每桶64美元下方，前一天還以上漲超過1%收場，此前一周累計上漲了11%。紐約西德州原油15日盤中大跌4.66%，跌破60美元整數關卡。經紀商PVM的分析師伊凡斯指出，伊朗的事態在很大程度上是油價近期這波漲勢的驅動因素，但隔夜已大幅緩和，「風險溢價的階梯被抽走了」。

川普表示，他已獲保證伊朗將停止殺害抗議者，降低美國立即進行軍事回應的可能性，也降低了伊朗原油生產和關鍵航運通道遭受干擾的風險。川普還說，若德黑蘭處決示威者，他會很生氣，但伊朗非常重要的人士表示，德黑蘭正減少對示威者的殺戮。

川普聲稱，原本外界咸認為，14日恐有大規模的處決，但目前獲知相關行動將不會發生；美方將進一步查證，「我們是從可靠、權威的來源得知，我希望這是真的，這是件大事」。

路透14日報導說，川普上述發言似乎旨在發出審慎以對的信號，以舒緩外界對伊朗情勢恐升級為更廣泛區域衝突的擔憂。川普12日曾揚言，若德黑蘭執意處決已逮捕的抗議人士，美方就將採取非常強硬的行動。

美國全國公共電台（NPR）14日引述消息人士報導，川普指示國安團隊，希望對伊朗的任何軍事行動都能快、狠、準，即一旦決定動手，就是一次決定性的行動。

幾個非政府組織（NGO）日前指稱，德黑蘭14日可能處決首名在這波示威潮中遭拘押的示威者、26歲男子索坦尼，且其家屬已被告知。根據伊朗國營電視台15日報導，他被關在德黑蘭郊外的卡拉吉市，涉嫌宣傳反伊斯蘭體制和危害國安，「其刑罰依法將是監禁，罪不至死」。