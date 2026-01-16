快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普攻擊Fed 華爾街緊張

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華爾街擔憂聯準會（Fed）獨立性。（路透）
品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華爾街擔憂聯準會（Fed）獨立性。（路透）

全球債市巨擘品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華爾街擔憂川普攻擊聯準會（Fed）獨立性的長期後果，已促使品浩集團將資產分散化。華爾街多位主管也對這項調查案深以為憂。

艾達信表示，「意識到這是一個非常不可預測的政府，這點相當重要。對此我們將怎麼做？我們正在進行分散。我們在許多年期間將會移出一些美國資產，進行分散化」。

儘管金融市場對美國司法部調查Fed的行動反應淡定，標普500指數仍接近歷史高點，但多位華爾街主管表示，這項調查行動令金融界高度擔憂川普正設法侵蝕Fed的獨立性，以壓低利率。

摩根大通執行長戴蒙13日表示，「任何削減（Fed獨立性）的作法可能不是個好主意。我認為這將會有相反的結果。這將會推高通膨預期，並可以在長期使利率升高」。

華爾街大型公司一位資深交易員表示，川普的行動，可能削弱Fed的信譽，令Fed對抗危機的能力受到傷害。他表示，「你不會在一夜之間看到這些事，但最終將會有危機或通膨預期（升高）」。

艾達信也提出類似觀點，表示「Fed制定貨幣政策的獨立性，對市場仍極度重要」；他並指出，「雖然表面上這是在試圖影響Fed，使利率下降，但在面對經濟強勁成長與通膨居高之際激進地降低利率，可能導致長期利率上升」。

華爾街主管也審慎表示，對鮑爾發出傳票與現任主席關係較小，而對接任者影響較大，因為外界將擔憂無論是誰擔任下任主席，川普都可能希望得到那位人士的保證」。

知情人士透露，財長貝森特也向川普表達關切，擔心這起調查事件可能會影響市場。

一位華爾街資深主管表示，「大家都認為我們活在瘋人村，且沒有人認為這項指控會有事。這是川普政府過度自信且好勝的行為」。

Fed 川普 華爾街

延伸閱讀

影／土耳其女子自稱川普親生女兒 向法院要求DNA驗親

伊朗當局推遲處決26歲抗議者 川普：可靠渠道獲悉停止處決

川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

相關新聞

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

川普施壓聯準會鮑爾遭刑事調查 「拋售美國」交易再起

在美國聯準會主席鮑爾揭露自己正接受聯邦刑事調查後，儘管市場長久以來已經習慣了美國總統川普針對聯準會的敵對言論，如果沒有明確的觸發因素，就不太可能做出反應。但這次司法傳票和鮑爾的強硬回應可能就是轉捩點；這起事件無疑引發了金融市場的避險情緒，並讓「拋售美國」（Sell America）交易再次抬頭。

川普攻擊Fed 華爾街緊張

全球債市巨擘品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華...

美國礦產關稅喊卡 白銀暴跌

白銀價格15日大跌，主要是美國暫緩對關鍵礦物加徵關稅，加上投資人獲利了結。白銀現貨價14日收盤大漲7.14%至93.16...

WEF：大國競爭 風險加劇

世界經濟論壇（WEF）14日發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

OpenAI砸百億美元衝AI基建 將採用新創Cerebras運算硬體

OpenAI和Cerebras Systems簽署了一項價值100億美元的多年協議，OpenAI將採用這家新創公司規模7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。