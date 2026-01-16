川普攻擊Fed 華爾街緊張

全球債市巨擘品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華爾街擔憂川普攻擊聯準會（Fed）獨立性的長期後果，已促使品浩集團將資產分散化。華爾街多位主管也對這項調查案深以為憂。

艾達信表示，「意識到這是一個非常不可預測的政府，這點相當重要。對此我們將怎麼做？我們正在進行分散。我們在許多年期間將會移出一些美國資產，進行分散化」。

儘管金融市場對美國司法部調查Fed的行動反應淡定，標普500指數仍接近歷史高點，但多位華爾街主管表示，這項調查行動令金融界高度擔憂川普正設法侵蝕Fed的獨立性，以壓低利率。

摩根大通執行長戴蒙13日表示，「任何削減（Fed獨立性）的作法可能不是個好主意。我認為這將會有相反的結果。這將會推高通膨預期，並可以在長期使利率升高」。

華爾街大型公司一位資深交易員表示，川普的行動，可能削弱Fed的信譽，令Fed對抗危機的能力受到傷害。他表示，「你不會在一夜之間看到這些事，但最終將會有危機或通膨預期（升高）」。

艾達信也提出類似觀點，表示「Fed制定貨幣政策的獨立性，對市場仍極度重要」；他並指出，「雖然表面上這是在試圖影響Fed，使利率下降，但在面對經濟強勁成長與通膨居高之際激進地降低利率，可能導致長期利率上升」。

華爾街主管也審慎表示，對鮑爾發出傳票與現任主席關係較小，而對接任者影響較大，因為外界將擔憂無論是誰擔任下任主席，川普都可能希望得到那位人士的保證」。

知情人士透露，財長貝森特也向川普表達關切，擔心這起調查事件可能會影響市場。

一位華爾街資深主管表示，「大家都認為我們活在瘋人村，且沒有人認為這項指控會有事。這是川普政府過度自信且好勝的行為」。