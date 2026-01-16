高盛上季股票交易營收冠同業 大摩債務承銷業績勁揚93%

高盛上季獲利成長，反映交易營收增加、企業併購熱絡和結束與蘋果信用卡合作關係帶來的一次性效益。高盛上季股票交易營收衝破43億美元，更寫下華爾街史上單季最高紀錄。另外摩根士丹利（大摩）去年第4季債務承銷營收激增93%，表現為華爾街之冠。

高盛15日公布，去年第4季營收為134.5億美元，比2024年第4季下滑3%，但可歸屬普通股股東的獲利從一年前的39.2億美元或每股11.95美元，上升至43.8億美元或每股14.01美元。2025年營收為583億美元，是史上次佳全年表現。

上季股票交易營收成長25%至43.1億美元，等於是高盛繼去年第2季締造美國銀行業史上單季最高紀錄後，再次改寫新猷，固定收益、貨幣和大宗商品交易營收攀升12.5%至31.1億美元。另一方面，高盛已敲定讓摩根大通接手蘋果信用卡合作關係的協議，預估退出這項合作關係，帶動上季每股盈餘（EPS）增加46美分。

高盛上季投資銀行費用營收為25.8億美元，寫下該行史上最高第4季紀錄，和一年前相比也增加25%。美國在總統川普執政下監管環境變得較友善、利率下降和現金充裕，已推升企業併購交易數量。2025年由高盛擔任顧問的併購交易總規模達到1.48兆美元，該行總計賺進46億美元費用。

大摩同日也公布財報，第4季債務承銷營收達到7.85億美元，遠高於分析師預估的6.35億美元。這也使該行第4季投資銀行費用總收入增至24.1億美元，比一年前成長47%。

人工智慧（AI）投資熱潮和聯準會（Fed）降息，使去年全球企業併購交易熱絡，舉債籌措併購經費的需求激增，讓積極進攻債務資本市場的大摩押對寶。光是第4季，AI相關債務安排總額就達到數百億美元，包括Meta Platforms為興建Hyperion資料中心而舉債逾270億美元。

大摩上季獲利44億美元，或每股盈餘2.68美元，優於去年同期獲利37.1億美元、每股2.22美元。顧問營收勁揚45%至11.3億美元。執行長皮克說：「投資銀行活動加速，全球市況仍強勁。」