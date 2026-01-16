快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

高盛上季股票交易營收冠同業 大摩債務承銷業績勁揚93%

經濟日報／ 編譯林文彬湯淑君／綜合外電
高盛上季股票交易營收衝破43億美元，寫下華爾街史上單季最高紀錄。（路透）
高盛上季股票交易營收衝破43億美元，寫下華爾街史上單季最高紀錄。（路透）

高盛上季獲利成長，反映交易營收增加、企業併購熱絡和結束與蘋果信用卡合作關係帶來的一次性效益。高盛上季股票交易營收衝破43億美元，更寫下華爾街史上單季最高紀錄。另外摩根士丹利（大摩）去年第4季債務承銷營收激增93%，表現為華爾街之冠。

高盛15日公布，去年第4季營收為134.5億美元，比2024年第4季下滑3%，但可歸屬普通股股東的獲利從一年前的39.2億美元或每股11.95美元，上升至43.8億美元或每股14.01美元。2025年營收為583億美元，是史上次佳全年表現。

上季股票交易營收成長25%至43.1億美元，等於是高盛繼去年第2季締造美國銀行業史上單季最高紀錄後，再次改寫新猷，固定收益、貨幣和大宗商品交易營收攀升12.5%至31.1億美元。另一方面，高盛已敲定讓摩根大通接手蘋果信用卡合作關係的協議，預估退出這項合作關係，帶動上季每股盈餘（EPS）增加46美分。

高盛上季投資銀行費用營收為25.8億美元，寫下該行史上最高第4季紀錄，和一年前相比也增加25%。美國在總統川普執政下監管環境變得較友善、利率下降和現金充裕，已推升企業併購交易數量。2025年由高盛擔任顧問的併購交易總規模達到1.48兆美元，該行總計賺進46億美元費用。

大摩同日也公布財報，第4季債務承銷營收達到7.85億美元，遠高於分析師預估的6.35億美元。這也使該行第4季投資銀行費用總收入增至24.1億美元，比一年前成長47%。

人工智慧（AI）投資熱潮和聯準會（Fed）降息，使去年全球企業併購交易熱絡，舉債籌措併購經費的需求激增，讓積極進攻債務資本市場的大摩押對寶。光是第4季，AI相關債務安排總額就達到數百億美元，包括Meta Platforms為興建Hyperion資料中心而舉債逾270億美元。

大摩上季獲利44億美元，或每股盈餘2.68美元，優於去年同期獲利37.1億美元、每股2.22美元。顧問營收勁揚45%至11.3億美元。執行長皮克說：「投資銀行活動加速，全球市況仍強勁。」

債務 投資銀行

延伸閱讀

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

高盛發布2026年美國展望報告 看好經濟成長且通膨溫和 預料會降息兩次

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

相關新聞

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

川普施壓聯準會鮑爾遭刑事調查 「拋售美國」交易再起

在美國聯準會主席鮑爾揭露自己正接受聯邦刑事調查後，儘管市場長久以來已經習慣了美國總統川普針對聯準會的敵對言論，如果沒有明確的觸發因素，就不太可能做出反應。但這次司法傳票和鮑爾的強硬回應可能就是轉捩點；這起事件無疑引發了金融市場的避險情緒，並讓「拋售美國」（Sell America）交易再次抬頭。

川普攻擊Fed 華爾街緊張

全球債市巨擘品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華...

美國礦產關稅喊卡 白銀暴跌

白銀價格15日大跌，主要是美國暫緩對關鍵礦物加徵關稅，加上投資人獲利了結。白銀現貨價14日收盤大漲7.14%至93.16...

WEF：大國競爭 風險加劇

世界經濟論壇（WEF）14日發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

OpenAI砸百億美元衝AI基建 將採用新創Cerebras運算硬體

OpenAI和Cerebras Systems簽署了一項價值100億美元的多年協議，OpenAI將採用這家新創公司規模7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。