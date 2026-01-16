WEF：大國競爭 風險加劇

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電

世界經濟論壇WEF）14日發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

報告訪問了1,300名企業高管與各界領袖，其中半數預期未來兩年將動盪不安，僅1%認為能風平浪靜。隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一。WEF警告，此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮，加劇市場波動與投資不確定性。

報告同時引用WEF企業高管意見調查（涵蓋116個經濟體、逾11,000位企業領袖），分析各國未來兩年的主要威脅；其中，台灣面臨的五大風險為：健康與福祉下滑、錯誤與虛假資訊擴散、系統性重要供應鏈遭干擾、人權與公民自由受侵蝕，及通貨膨脹。

相較下，全球層級的憂慮更側重於國家對抗及對總體經濟的外溢衝擊。WEF常務董事札希迪受訪指出，國家層級的武裝衝突及外溢效應重新成為核心關切，近三分之一受訪者對2026年的全球經濟與整體局勢深感不安。

札希迪指出，所有風險中，經濟相關風險的憂慮升幅最大。各國在高債務負擔下，同時面臨經濟下行、通膨壓力、市場劇烈波動，及潛在資產泡沫疑慮，使全球風險更呈現系統性失衡特徵。

