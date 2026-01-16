卡地亞母公司 上季銷售創高

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

擁有Cartier（卡地亞）等奢侈品品牌的瑞士歷峰集團（Richemont），上季銷售額創歷史新高，主要是消費者在年底購物旺季期間，大手筆購買名表與卡地亞珠寶美國與中東消費者的需求尤其強勁。

歷峰15日表示，年度第3季（上季）以固定匯率計算的銷售額年增11%，遠優於分析師預期的7.5%。珠寶部門的銷售額更成長14%，也高於市場預估。

上季美國市場需求強勁，而來自中東的觀光客則帶動了歐洲的銷售表現。日本市場表現也很突出，銷售額成長達17%。

歷峰上季所有事業部門營收都交出成長佳績，專業製表部門的銷售額成長7%，在整體手表市場近期表現疲弱之際，表現尤其亮眼。先前，美國關稅、匯率波動以及原材料成本上升，曾拉低市場對手表部門的預期。

歷峰集團在精品產業整體景氣下行的環境中，表現優於多數競爭對手，除了手表事業的韌性，成長主力在於戒指、手鐲等高價珠寶仍受消費者青睞，因為這類產品常被視為比昂貴的服裝或皮件，更具保值性。

每年最後幾個月的年終檔期消費，是精品品牌業績的關鍵期，歷峰的亮眼成績，有望提振市場對整體產業低迷狀況正在改善的期待，尤其是中國大陸地區。以歷峰的業績來看，香港銷售增長拉抬了中國市場的表現。

美國 消費者 珠寶

