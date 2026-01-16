快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

美電網龍頭 下修電力需求成長

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國最大電網營運商PJM互聯電網（PJM Interconnection），下修電力需求成長預期，反映人工智慧（AI）掀起的用電熱潮，可能不如預期強勁。

彭博資訊報導，從東岸中大西洋地區到中西部，在美國管理13州電網的PJM，已把2027年夏季電網用電需求的峰值預期，從原先的164百萬瓩（GW）調降至大約160GW。PJM之所以下修展望，原因是先前預期納入的用電項目，包括資料中心等，尚未確定用電契約、或未明確承諾興建。這也引發AI用電需求過度樂觀的疑慮。

PJM的預測數據，用來決定對發電商及其他電力供應商的給付水準，同時也作為評估電網電線桿、輸電線路與變電站等設施擴建速度的依據。PJM此次下修預測，最直接的影響將反映在容量拍賣，這類拍賣機制用來確保電力供應。PJM的主管已示警，資料中心園區提出的電力需求，已導致其需求成長預期過度膨脹。不過，PJM仍預估，在2030年，電力需求將從今年的預期高峰再增加17%，主要仍得益於資料中心的需求。

電力需求 用電 美國

延伸閱讀

美電力基建ETF帶勁 專家建議分批布局

華城、台泥 四檔活力旺

不可不慎！ 在AI榮景下「這種」金屬供應短缺 恐釀系統性風險

大東電業績 兩個亮點

相關新聞

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

在美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗採取軍事行動後，國際油價應聲重挫，寫下去年10月以來最大跌幅。

川普施壓聯準會鮑爾遭刑事調查 「拋售美國」交易再起

在美國聯準會主席鮑爾揭露自己正接受聯邦刑事調查後，儘管市場長久以來已經習慣了美國總統川普針對聯準會的敵對言論，如果沒有明確的觸發因素，就不太可能做出反應。但這次司法傳票和鮑爾的強硬回應可能就是轉捩點；這起事件無疑引發了金融市場的避險情緒，並讓「拋售美國」（Sell America）交易再次抬頭。

川普攻擊Fed 華爾街緊張

全球債市巨擘品浩集團（PIMCO）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）表示，美國總統川普「不可預測」的政策，令華...

美國礦產關稅喊卡 白銀暴跌

白銀價格15日大跌，主要是美國暫緩對關鍵礦物加徵關稅，加上投資人獲利了結。白銀現貨價14日收盤大漲7.14%至93.16...

WEF：大國競爭 風險加劇

世界經濟論壇（WEF）14日發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

OpenAI砸百億美元衝AI基建 將採用新創Cerebras運算硬體

OpenAI和Cerebras Systems簽署了一項價值100億美元的多年協議，OpenAI將採用這家新創公司規模7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。