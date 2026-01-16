美電網龍頭 下修電力需求成長

美國最大電網營運商PJM互聯電網（PJM Interconnection），下修電力需求成長預期，反映人工智慧（AI）掀起的用電熱潮，可能不如預期強勁。

彭博資訊報導，從東岸中大西洋地區到中西部，在美國管理13州電網的PJM，已把2027年夏季電網用電需求的峰值預期，從原先的164百萬瓩（GW）調降至大約160GW。PJM之所以下修展望，原因是先前預期納入的用電項目，包括資料中心等，尚未確定用電契約、或未明確承諾興建。這也引發AI用電需求過度樂觀的疑慮。

PJM的預測數據，用來決定對發電商及其他電力供應商的給付水準，同時也作為評估電網電線桿、輸電線路與變電站等設施擴建速度的依據。PJM此次下修預測，最直接的影響將反映在容量拍賣，這類拍賣機制用來確保電力供應。PJM的主管已示警，資料中心園區提出的電力需求，已導致其需求成長預期過度膨脹。不過，PJM仍預估，在2030年，電力需求將從今年的預期高峰再增加17%，主要仍得益於資料中心的需求。