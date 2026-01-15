企業裁員緩和…美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

外界擔心美國勞動市場走疲之際，最新公布的資料顯示，美國上周初次申領失業救濟金的人數降至19萬8000人，低於預期；企業裁員人數維持在低檔。

美國勞工部今天公布，截至1月10日的當周，首次申領失業救濟金人數減少9000人至19.8萬人，分別低於前一周的20萬7000人和金融數據公司FactSet訪調分析師預估的21萬5000人。

初申失業金數據常被視為衡量企業裁員情況的指標，也能即時反映勞動市場健康與否。

資料並顯示，截至1月3日的當周，持續申請失業救濟金的人數銳減1萬9000人，來到188萬人。

