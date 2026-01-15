美股早盤／台積救全村！ADR飆高4% 科技股勁揚

台積電財報讓市場對人工智慧（AI）重振信心，帶動科技股反彈，美股15日早盤四大指數全面攀高。

道瓊工業指數15日早盤上漲0.4%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數漲3%。

台積電ADR衝高4%。台積電財報亮眼，今年編列的資本開支在520億-560億美元，至少比去年高出25%，凸顯對全球AI熱潮長期持續的信心，並預測今年營收成長接近30%，高於分析師預期。

台積電的晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）跳高7%、應用材料走升9%。AI大廠輝達上揚2%、超微（AMD）上揚4%。

美國朝野兩黨議員15日提案，欲成立25億美元的關鍵礦物儲備，以穩定市場價格、並鼓勵本土開採與加工。華府決策者認為中國大陸操控鋰、鎳、稀土等關鍵礦物價格，阻撓美國企業發展。但美國稀土商MP Materials逆勢下挫3%。

美國上周初領失業救濟人數，意外減少9,000人至19.8萬人，低於市場估計的21.5萬人。

摩根士丹利與高盛公布上季財報，股價走高。美國總統川普先前提議，設定10%的信用卡利率上限，導致金融股承壓。