美股早盤／台積救全村！ADR飆高4% 科技股勁揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股15日早盤四大指數攀高。路透

台積電財報讓市場對人工智慧（AI）重振信心，帶動科技股反彈，美股15日早盤四大指數全面攀高。

道瓊工業指數15日早盤上漲0.4%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數漲3%。

台積電ADR衝高4%。台積電財報亮眼，今年編列的資本開支在520億-560億美元，至少比去年高出25%，凸顯對全球AI熱潮長期持續的信心，並預測今年營收成長接近30%，高於分析師預期。

台積電的晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）跳高7%、應用材料走升9%。AI大廠輝達上揚2%、超微（AMD）上揚4%。

美國朝野兩黨議員15日提案，欲成立25億美元的關鍵礦物儲備，以穩定市場價格、並鼓勵本土開採與加工。華府決策者認為中國大陸操控鋰、鎳、稀土等關鍵礦物價格，阻撓美國企業發展。但美國稀土商MP Materials逆勢下挫3%。

美國上周初領失業救濟人數，意外減少9,000人至19.8萬人，低於市場估計的21.5萬人。

摩根士丹利與高盛公布上季財報，股價走高。美國總統川普先前提議，設定10%的信用卡利率上限，導致金融股承壓。

台積電財報讓市場對人工智慧（AI）重振信心，帶動科技股反彈，美股15日早盤四大指數全面攀高。

伊朗領導層疑匯出巨資 美財長特矢言追查金流

伊朗局勢動盪和美國可能對其發動空襲，引發外界擔心伊朗崩潰之際，美國財政部長貝森特說，華府正追蹤伊朗領導層匯出巨資一事。有...

AI正與另外2大風險糾纏成一團！專家警告：分散曝險以防股災

標普500指數一連三年大漲逾15%，是繼1995-1997和2019-2021之後，美股第三度締造如此輝煌的紀錄。但分析...

市場持續觀望伊朗局勢 國際油價回落、亞股收盤走勢不一

美國總統川普（Donald Trump）對伊朗採取即時軍事行動的語氣放軟後，國際油價回落，市場持續觀望伊朗局勢發展，亞洲...

普天同慶！台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

受重要客戶台積電財報報捷激勵，荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）15日股價衝上歷史新高，市值一口氣衝破5,000...

印尼官員暗示今年可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點

鎳最大生產國印尼暗示可能減產，推升鎳價飆漲至接近2024年中以來高點。

