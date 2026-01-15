英國11月GDP優於預期 德國2025年經濟重返成長

快訊

中央社／ 倫敦/柏林15日綜合外電報導
英國政府今天公布，去年11月經濟成長率高於預期。(路透)

英國政府今天公布，去年11月經濟成長率高於預期，為執政的工黨（Labour Party）注入一劑強心針。德國同日公布，2025年經濟重返成長軌道，擺脫過去2年衰退格局。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）今天公布，去年11月國內生產毛額（GDP）月比成長0.3%，優於分析師預估的擴張0.1%。

國家統計局確認10月GDP萎縮0.1%，並將9月經濟成長率從萎縮上修至微幅成長。

ONS經濟數據主任馬凱恩（Liz McKeown）表示，去年9月至11月這段期間的經濟「主要是服務業成長驅動」。

英國財政部發言人在另一項聲明表示，政府仍有「許多工作要做」，目標是促進經濟成長、「使通膨穩定維持在低檔、解決生活成本問題以及降低借款成本」。

德國同日公布2025年經濟擴張0.2%、重返成長軌道，擺脫過去2年衰退格局，儘管經濟仍面臨美國關稅和中國需求疲弱帶來的挑戰。

德國聯邦統計局（Destatis）局長布蘭德（RuthBrand）發表聲明說，去年經濟擴張主要是民間與政府支出增加。儘管如此，德國整體經濟仍受出口下滑影響，「受到美國提高關稅、歐元升值以及中國競爭加劇影響，德國出口業面臨嚴峻逆風」。

根據聯邦統計局的初步數據，德國去年投資方面依然疲弱，營建業和機械製造業投資額均下滑。

統計局預估，2025年第4季經濟較前一季擴張0.2%。

德國經濟重返成長，使去年5月上任、允諾振興經濟卻挨批進展緩慢的總理梅爾茨（Friedrich Merz）獲得一些喘息空間。

德國 英國 通膨 服務業 梅爾茨

