提升營運效率 電信巨擘愛立信將在瑞典裁員1600人

中央社／ 斯德哥爾摩15日綜合外電報導
電信巨擘愛立信將在瑞典裁員1600人。路透
瑞典電信巨擘愛立信Ericsson）今天表示，做為努力「提高運營效率」的一部分，將在瑞典裁減約1600個職位。

愛立信股價在斯德哥爾摩證券交易所早盤交易中，上漲約1.5%。

法新社報導，愛立信在一份聲明中指出：「此次裁員計畫是全球範圍內促進成本管控舉措的一部分，同時維持對愛立信技術領先地位至關重要的投資。」

愛立信表示，約有1600個職位可能受到影響，並已開始與工會談判。

愛立信目前在全球擁有超過9萬名員工，其中約有1萬3000名員工在瑞典。

電信設備製造商愛立信是全球3大行動網路供應商之一，另外2家分別是中國的華為（Huawei）和芬蘭的諾基亞（Nokia）。

該公司儘管銷售額有所下降，但去年10月公佈2025年第三季淨利大幅成長，2025年第四季財報預計今年1月23日公布。

