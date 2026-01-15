市場持續觀望伊朗局勢 國際油價回落、亞股收盤走勢不一

快訊

中央社／ 香港15日綜合外電報導
亞洲股市今天收盤漲跌互見。（路透）
美國總統川普（Donald Trump）對伊朗採取即時軍事行動的語氣放軟後，國際油價回落，市場持續觀望伊朗局勢發展，亞洲股市今天收盤漲跌互見。

法新社報導，川普表示自己會「觀察看看」是否可能對伊朗採取行動，並提到他獲悉伊朗鎮壓抗議行動時的殺戮情形正在減少。消息一出，國際油價盤中下跌3%。

川普近日多次表態有意協助伊朗人民因應當局鎮壓抗議活動，引發市場擔心全球原油供應可能受擾，帶動油價一度飆漲。

川普稍早說暫時不對稀土、鋰及其他關鍵礦產課徵關稅後，白銀盤中從每盎司93.75美元歷史新高價位暴跌近7%，金價同步走低。

華爾街股市昨天收盤盡墨。分析師指出，投資人除了擔心美國可能介入伊朗及格陵蘭，還對美國司法部門近日向聯邦準備理事會（Fed）展開調查、使聯準會獨立性受威脅一事憂心忡忡。

此外，晶圓代工龍頭台積電今天台股盤後公布強勁財報與財測，受惠人工智慧（AI）需求勁增。台積電2025年第4季營收337.3億美元，毛利率62.3%，營業利益率54%，表現皆優於預期，每股純益新台幣19.5元；2026年第1季營收估達346億美元至358億美元，季增4%；2026年美元營收預計成長近30%。

亞股方面，東京、首爾、雪梨及馬尼拉股市收紅，香港、上海、台北及威靈頓股市收黑。

