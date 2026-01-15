普天同慶！台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

受重要客戶台積電財報報捷激勵，荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）15日股價衝上歷史新高，市值一口氣衝破5,000億美元。

彭博資訊報導，ASML 15日盤中股價強漲7.6%，今年來累計上漲23%。台積電同日發布上季財報，不僅營收創高，也同時預估今年資本支出上看560億美元，超乎市場預期，掃除人工智慧（AI）泡沫化的疑慮。

其他歐洲半導體類股也同步上漲，貝思半導體一度大漲6.5%、Soitec強漲7%、siltronic漲3.5%、Aixtron漲4.5%。

從蘋果iPhone到輝達AI加速器，都少不了台積電透過ASML最先進微影設備生產的晶片，使ASML躋身成歐洲市值最高企業。

Degroof Petercam分析師羅格說：「今年半導體設備供應商表現看旺，這肯定解釋了為何外界全面調高相關業者的共識預期。」