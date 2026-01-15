印尼官員暗示今年可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點
鎳最大生產國印尼暗示可能減產，推升鎳價飆漲至接近2024年中以來高點。
倫敦金屬交易所（LME）三個月鎳期貨價格14日大漲將近6%，達到每噸18,694美元。彭博印尼媒體夥伴Bloomberg Technoz同日稍早報導，據印尼礦產與煤炭司司長Tri Winarno表示，印尼今年可能只會開出2.5億至2.6億噸的鎳礦生產配額，遠低於去年的業界生產目標3.79億噸。
混沌天成期貨研究主管李學智表示，「此配額將不足以滿足國內生產所需」，「這將導致全球市場供應短缺，因此目前鎳價的整體向上趨勢還未完全發揮出來。接下來我們將會關注這項政策如何執行。」
在2026年開年的這幾周，在投資人對包括大宗商品在內實體資產的熱情支撐下，無論基本金屬或貴金屬，價格都飆高。鎳價受益於這個趨勢，以及對雅加達當局可能下令減產的推測。自去年12月中旬來，鎳期貨價格已攀漲約30%，並將邁向連五周上漲。
