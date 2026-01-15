印尼官員暗示今年可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印尼官員暗示今年減少鎳生產配額，推升鎳價飆漲至接近2024年中高點。路透

鎳最大生產國印尼暗示可能減產，推升鎳價飆漲至接近2024年中以來高點。

倫敦金屬交易所（LME）三個月鎳期貨價格14日大漲將近6%，達到每噸18,694美元。彭博印尼媒體夥伴Bloomberg Technoz同日稍早報導，據印尼礦產與煤炭司司長Tri Winarno表示，印尼今年可能只會開出2.5億至2.6億噸的鎳礦生產配額，遠低於去年的業界生產目標3.79億噸。

混沌天成期貨研究主管李學智表示，「此配額將不足以滿足國內生產所需」，「這將導致全球市場供應短缺，因此目前鎳價的整體向上趨勢還未完全發揮出來。接下來我們將會關注這項政策如何執行。」

在2026年開年的這幾周，在投資人對包括大宗商品在內實體資產的熱情支撐下，無論基本金屬或貴金屬，價格都飆高。鎳價受益於這個趨勢，以及對雅加達當局可能下令減產的推測。自去年12月中旬來，鎳期貨價格已攀漲約30%，並將邁向連五周上漲。

印尼 鎳價 雅加達

假期購物旺季買氣增 Cartier母公司歷峰上季銷售爆發「創歷史新高」

擁有Cartier（卡地亞）品牌的瑞士歷峰集團（Richemont）上季銷售額創下歷史新高，主要是消費者在假期購物旺季期...

加拿大總理訪中 紐時：與美緊張之際覓新貿易夥伴

加拿大總理卡尼昨晚抵達北京展開訪中行程，是2017年來加國總理再次訪問中國，也是在與美國關係動盪之際尋求新的貿易夥伴

韓元再走貶…南韓擔心有理 卻進退兩難

美元近期走勢疲軟，但韓元貶勢更急，目前已逼近2007-2009年全球金融危機，以及1997年亞洲金融風暴時期的水準，後者...

特斯拉FSD改訂閱、不能再買斷！馬斯克有個「1兆美元」的理由

特斯拉低調調整了全自動輔助駕駛（FSD）功能的銷售策略，這項變動可能對公司未來帶來深遠影響。

美出售委內瑞拉原油 首輪交易進帳158億

美國政府官員透露，美國已完成首批委內瑞拉原油銷售，總價值約5億美元（約新台幣158億元）

