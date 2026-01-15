快訊

假期購物旺季買氣增 Cartier母公司歷峰上季銷售爆發「創歷史新高」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Cartier（卡地亞）母公司、瑞士精品集團歷峰，上季銷售大好刷新紀錄。路透
Cartier（卡地亞）母公司、瑞士精品集團歷峰，上季銷售大好刷新紀錄。路透

擁有Cartier（卡地亞）品牌的瑞士歷峰集團（Richemont）上季銷售額創下歷史新高，主要是消費者在假期購物旺季期間大手筆購買名表與卡地亞珠寶美國與中東消費者的需求尤其強勁。

歷峰15日表示，年度第3季（上季）以固定匯率計算的銷售額年增11%，遠優於分析師預期的7.5%。珠寶部門的銷售額更成長14%，也高於市場預估。

歷峰說，上季美國市場需求強勁，而來自中東的觀光客則帶動了歐洲的銷售表現。日本市場表現也很突出，銷售額成長達17%。

歷峰上季所有事業部門營收都成長，專業製表部門的銷售額成長7%，在整體手表市場近期表現疲弱之際，表現亮眼。先前，美國關稅、匯率波動以及原材料成本上升，曾拉低市場對手表部門的預期。

歷峰集團在精品產業整體景氣下行的環境中，表現優於多數競爭對手，除了手表事業的韌性，成長主力在於戒指、手鐲等高價珠寶仍受消費者青睞，因為這類產品常被視為比昂貴服裝或皮件，更具保值性。

每年最後幾個月因假期消費，是精品品牌業績的關鍵期，歷峰集團的亮眼成績，有望提振市場對整體產業低迷狀況正在改善的期待，尤其是中國大陸地區。以歷峰的業績來看，香港銷售增長幫助了中國市場的表現。

