假期購物旺季買氣增 Cartier母公司歷峰上季銷售爆發「創歷史新高」

擁有Cartier（卡地亞）品牌的瑞士歷峰集團（Richemont）上季銷售額創下歷史新高，主要是消費者在假期購物旺季期間大手筆購買名表與卡地亞珠寶，美國與中東消費者的需求尤其強勁。

歷峰15日表示，年度第3季（上季）以固定匯率計算的銷售額年增11%，遠優於分析師預期的7.5%。珠寶部門的銷售額更成長14%，也高於市場預估。

歷峰說，上季美國市場需求強勁，而來自中東的觀光客則帶動了歐洲的銷售表現。日本市場表現也很突出，銷售額成長達17%。

歷峰上季所有事業部門營收都成長，專業製表部門的銷售額成長7%，在整體手表市場近期表現疲弱之際，表現亮眼。先前，美國關稅、匯率波動以及原材料成本上升，曾拉低市場對手表部門的預期。

歷峰集團在精品產業整體景氣下行的環境中，表現優於多數競爭對手，除了手表事業的韌性，成長主力在於戒指、手鐲等高價珠寶仍受消費者青睞，因為這類產品常被視為比昂貴服裝或皮件，更具保值性。

每年最後幾個月因假期消費，是精品品牌業績的關鍵期，歷峰集團的亮眼成績，有望提振市場對整體產業低迷狀況正在改善的期待，尤其是中國大陸地區。以歷峰的業績來看，香港銷售增長幫助了中國市場的表現。