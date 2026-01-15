成本競爭夾擊 逾3成韓企擬撤離或縮減大陸業務

快訊

中央社／ 北京15日綜合外電報導

韓國產業研究院（KIET）北京分院發布的最新調查顯示，超過3成在中國營運的韓國企業考慮在未來5年內撤離、遷移或縮減業務。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）和「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，韓國產業研究院北京分院「2025年在中韓企經營環境狀況調查」結果顯示，在中國的韓國企業中，有9.7%預期5年內全面撤出，1.8%打算遷移營運據點，20.9%則預計縮減業務規模。

整體計算，考慮撤出、遷移或縮編的企業比例為32.4%，較2024年調查時的37%略微下降。當時分別有8.8%考慮撤出、3.6%準備遷移、24.6%打算縮編。

從行業看，顯示面板、手機及家電、批發零售業對前景最為悲觀；相反的，挖土機和造船業相對看好未來5年的業務發展前景。

調查顯示，市場競爭加劇、中國生產成本上升、接班人問題等，都是企業考慮撤出或轉移業務的主要原因。東南亞為最受青睞的遷移地點，占比達59%，其次為韓國本地，占17%。

最新調查中，企業對營運表現的預期明顯惡化，僅25.7%預計營收成長，較2024年的35%大幅減少；41.3%預期銷售下滑，高於前一年的36%。

此外，多數受訪企業認為，中國內部營商環境日趨惡化，但持負面看法的企業比例由2024年的67%降至59.4%。

這項調查於2025年8月至11月間進行，涵蓋455家在中國營運的韓國企業。

