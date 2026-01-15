加拿大總理訪中 紐時：與美緊張之際覓新貿易夥伴

加拿大總理卡尼昨晚抵達北京展開訪中行程，是2017年來加國總理再次訪問中國，也是在與美國關係動盪之際尋求新的貿易夥伴。

紐約時報分析，面對美國總統川普對一些重要的加拿大商品徵收關稅、質疑兩國自由貿易協定必要性，甚至不時宣稱對加拿大的主權主張等所帶來的衝擊，卡尼（Mark Carney）承諾使加拿大的出口市場多樣化，以應對去美國化的地緣經濟變局。

英國廣播公司（BBC）報導，卡尼內閣的官員表示，此行對加拿大而言「重要且具歷史意義」，也是卡尼「大膽」方針的一環，目標是在未來10年內將加拿大對非美國市場的出口翻倍。

卡尼15日將會晤中國國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際，16日預計與中國國家主席習近平會談；兩人去年曾在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間碰面。

這次訪問是加中關係2018年跌至低谷後走向和解的重要一步。當年加拿大應美國要求，在溫哥華逮捕華為創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟，引起北京不滿，兩國因此關係緊張。

孟晚舟被捕後，中國隨即以間諜罪逮捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（MichaelSpavor）。美國檢方2021年與孟晚舟達成協議並允許她回到中國，康明凱和史佩弗也隨之獲釋。

加中過去一直難以建立實質性關係。渥太華視北京為一個「愈來愈具破壞性的全球大國」，且「日益忽視」國際規則與規範，但也承認中國的規模與影響力，使某些方面的合作仍有其必要。

紐時指出，面對態度強硬的美國總統川普幾乎取消貿易談判並威脅加拿大主權的壓力，卡尼積極為加拿大商品尋求新客戶，而中國是他的首選。隨美國不再是加拿大可靠的盟友，中加關係如今可能更為關鍵。

加拿大外長安南德（Anita Anand）昨抵達北京時告訴媒體：「這是新的政府，有新的總理、新外交政策和新的地緣政治環境，在我們國家面臨經濟壓力時刻，有必要實現貿易夥伴多樣化，並在未來10年內，讓非對美貿易至少增長50%。」

中國是加拿大僅次於美國的第二大出口市場，但份額遠遜於美國。加拿大約70%的出口銷往美國，對華出口佔比不足5%。

加拿大資深官員表示，加國若要減少對美國的經濟依賴，就必須增加與中國的貿易往來。

據悉，卡尼在會談中將著眼於加強能源與氣候等雙方共同關注領域的合作，並對防務與關鍵礦產等兩國存在分歧的領域設下「安全防護」。

加國前外交官羅伯森（Colin Robertson）告訴BBC：「我認為，我們現在正以過去數十年未曾見過的現實主義態度看待這段（加中）關係。」還說如果雙方理解彼此立場與紅線，可能讓彼此「關係更健康」。

卡尼訪問中國前，兩名執政黨國會議員突然縮短訪問台灣的行程。他們告訴「環球郵報」（The Globeand Mail），加拿大對台灣的立場沒有改變，但為避免與總理訪中行程衝突而造成外交政策混淆，才提前離台。

加拿大此行的主要目標之一，是降低中國對加拿大油菜籽的關稅。中國去年對油菜籽徵收關稅，被視為對加拿大2024年宣布對中國電動車徵收關稅的報復。加拿大對中國電動車加徵關稅，目的是保護加拿大國內製造商，並與美國關稅政策保持一致。

但對北京來說，如果習近平能與卡尼達成協議，將使中國在毗鄰美國的國家擁有更多影響力。在中國具官方背景的「環球時報」在一篇社論呼籲渥太華制定獨立於美國的外交政策路線，並行使「戰略自主」。

但卡尼此次訪中有一個重大未知因素，即美國對加中若達任何協議將做出何種反應。加拿大經濟已受美國關稅衝擊，尤其是針對鋼鐵、鋁和汽車產業的關稅，而鬆綁這些關稅的談判目前仍處於停滯狀態。此外，加拿大即將與美國及墨西哥就美墨加協定（USMCA）展開重要的新一輪談判。

羅伯森表示，美國可能正「密切關注」加中關係，加拿大則可藉此「充分向美國展現立場」。