白銀刷新高後重挫 美暫緩礦產關稅引發獲利了結

白銀價格周四大跌，美國暫緩對關鍵礦物加徵關稅，投資人也在銀價飆漲後獲利了結。

銀價周四一度大跌 7.3%，昨天曾創下每英兩 93.7515 美元的歷史新高，過去四個交易日漲了超過兩成。

截至新加坡時間下午 1:00，銀價下跌 6%，至每英兩 87.7795 美元。金價下跌 0.7%，至 4,591.51 美元。白金和鈀金跌幅亦超過 2%。

美國總統川普周三宣布暫緩對進口的關鍵礦產加徵新關稅。他在總統公告中表示，他將轉而尋求和各國協商，以「確保美國擁有充足的關鍵礦產供應，並盡快減輕供應鏈的弱點」。

華僑銀行策略師 Christopher Wong 表示，白銀的中期展望依據仍「穩健且正面，受到供應短缺、工業消耗以及黃金需求外溢的支撐」。不過，他也指出，「最近波動的速度之快，值得在短期內保持謹慎」。

黃金與白銀本周受益於大宗商品湧入的大量資金，和錫、銅聯袂漲至歷史新高。川普政府再次抨擊 Fed，帶動價格上漲，並使「拋售美國」交易重燃。美國逮捕委瑞內拉領導人，加上反覆威脅奪取格陵蘭，以及伊朗局勢動盪不安，皆促使避險需求增加。

最近幾周，白銀價格容易出現劇烈波動，衡量波動的指標14 日指數平均真實振幅（ATR）明顯飆升。這可能歸因於技術面因素，而非基本面驅動所致。

盛寶銀行（Saxo Bank AS）大宗商品策略主管 Ole Hansen 在社群媒體發文說：「交易員在螢幕上看到的情況，大多反映的是強制平倉流動、保證金變動、選擇權對沖以及空頭回補，而非真正的供需價格發現。」他指出：「在這種環境下，技術面水準失去可靠性，停損極易觸發，即使正確的總經觀點也難以在短期噪音中生存。」