快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉FSD改訂閱、不能再買斷！馬斯克有個「1兆美元」的理由

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克宣布，自2月14日起，全自動輔助駕駛（FSD）將全面改採逐月訂閱制。路透
特斯拉執行長馬斯克宣布，自2月14日起，全自動輔助駕駛（FSD）將全面改採逐月訂閱制。路透

特斯拉低調調整了全自動輔助駕駛（FSD）功能的銷售策略，這項變動可能對公司未來帶來深遠影響。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三（1月14日）宣布，自2月14日起，FSD將全面改採逐月訂閱制，不再提供一次性買斷的選項。在美國，FSD目前的訂閱價是每月99美元，過去可選擇一次性支付8,000元買斷。

這項改變沒開發布會，也沒有長篇說明，但被市場視為商業模式的重要轉折。過去FSD銷售雖能快速入帳，卻難以形成穩定現金流；改採訂閱制後，軟體收入可望轉為長期且可預期的經常性來源。這讓投資人更容易以服務型公司、而非單純車廠的角度評價特斯拉。

科技公司向來青睞訂閱模式的策略。例如，Adobe約在十年前將Photoshop等軟體從一次性銷售改為逐月訂閱，為其業務注入強勁動能。

財經媒體MarketWatch分析，接下來一個月，特斯拉很可能迎來一波FSD的一次性購買熱潮，部分客戶可能希望搶在全面訂閱制實施前完成買斷。此後，特斯拉預期將能鎖定長期穩定的經常性收入。

較低的訂閱門檻可能有助提升使用率，進而為特斯拉蒐集更多行車數據，用以訓練與優化系統。這正是特斯拉對抗Alphabet旗下Waymo等競爭對手的關鍵優勢。

然而，這項策略轉向也引發正反兩面解讀。 儘管馬斯克在社群媒體上的支持者視此為其遠見與商業天才的又一例證，批評者卻認為，這恰恰說明FSD始終未能兌現其承諾，前景堪慮。訂閱制還可能迫使未來想使用特斯拉軟體的用戶，即便面對價格調漲，也只能默默承受。

Business Insider專欄作家巴爾（Alistair Barr）指出，馬斯克此舉背後存在關鍵動機：去年底通過的新版薪酬方案設下嚴苛門檻，其中產品相關的四項目標之一即為：達成1,000萬名活躍FSD訂閱用戶。馬斯克必須達標才能解鎖總值高達1兆美元的報酬。

在這樣的設計下，停售一次性買斷選項成為一個直接且快速的達標手段。只要FSD僅能透過訂閱取得，所有使用者皆可計入活躍訂閱數，有助馬斯克加速達成目標。

馬斯克 特斯拉 FSD

延伸閱讀

傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉

人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

元晶去年11月每股虧0.21元

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

相關新聞

美出售委內瑞拉原油 首輪交易進帳158億

美國政府官員透露，美國已完成首批委內瑞拉原油銷售，總價值約5億美元（約新台幣158億元）

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，...

美「矽和平」倡議又有阿聯加入 成為第九個成員

阿拉伯聯合大公國（UAE）周三簽署文件，正式加入由美國發起人工智慧（AI）、關鍵礦產等領域供應鏈合作聯盟，成為第九個成員...

日本口頭干預失效？避險基金續押日圓兌美元跌向165 無視警告

避險基金無視當局對於干預日圓的警告，仍在選擇權市場押注，認為日圓兌美元匯率可能先貶至165附近，當局才會出手。

貝森特再促日銀採取健全貨幣政策 解決匯率過度波動狀況

美國財政部周三（14日）表示，美國財政部長貝森特周一與日本財務大臣片山皋月會談時，強調了貨幣政策的制定與溝通，必須保持健...

台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝！產能追不上 輝達、博通搶破頭

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年11月造訪台灣，與台積電（2330）執行長魏哲家一同面對媒體時，被問及此行是否來「要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。