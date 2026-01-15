特斯拉FSD改訂閱、不能再買斷！馬斯克有個「1兆美元」的理由

特斯拉低調調整了全自動輔助駕駛（FSD）功能的銷售策略，這項變動可能對公司未來帶來深遠影響。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三（1月14日）宣布，自2月14日起，FSD將全面改採逐月訂閱制，不再提供一次性買斷的選項。在美國，FSD目前的訂閱價是每月99美元，過去可選擇一次性支付8,000元買斷。

這項改變沒開發布會，也沒有長篇說明，但被市場視為商業模式的重要轉折。過去FSD銷售雖能快速入帳，卻難以形成穩定現金流；改採訂閱制後，軟體收入可望轉為長期且可預期的經常性來源。這讓投資人更容易以服務型公司、而非單純車廠的角度評價特斯拉。

科技公司向來青睞訂閱模式的策略。例如，Adobe約在十年前將Photoshop等軟體從一次性銷售改為逐月訂閱，為其業務注入強勁動能。

財經媒體MarketWatch分析，接下來一個月，特斯拉很可能迎來一波FSD的一次性購買熱潮，部分客戶可能希望搶在全面訂閱制實施前完成買斷。此後，特斯拉預期將能鎖定長期穩定的經常性收入。

較低的訂閱門檻可能有助提升使用率，進而為特斯拉蒐集更多行車數據，用以訓練與優化系統。這正是特斯拉對抗Alphabet旗下Waymo等競爭對手的關鍵優勢。

然而，這項策略轉向也引發正反兩面解讀。 儘管馬斯克在社群媒體上的支持者視此為其遠見與商業天才的又一例證，批評者卻認為，這恰恰說明FSD始終未能兌現其承諾，前景堪慮。訂閱制還可能迫使未來想使用特斯拉軟體的用戶，即便面對價格調漲，也只能默默承受。

Business Insider專欄作家巴爾（Alistair Barr）指出，馬斯克此舉背後存在關鍵動機：去年底通過的新版薪酬方案設下嚴苛門檻，其中產品相關的四項目標之一即為：達成1,000萬名活躍FSD訂閱用戶。馬斯克必須達標才能解鎖總值高達1兆美元的報酬。

在這樣的設計下，停售一次性買斷選項成為一個直接且快速的達標手段。只要FSD僅能透過訂閱取得，所有使用者皆可計入活躍訂閱數，有助馬斯克加速達成目標。