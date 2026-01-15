快訊

美出售委內瑞拉原油 首輪交易進帳158億

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
圖為油輪「貝拉1號」遇美方追蹤後，現已改為俄籍油輪「馬里內拉號」。路透
圖為油輪「貝拉1號」遇美方追蹤後，現已改為俄籍油輪「馬里內拉號」。路透

美國政府官員透露，美國已完成首批委內瑞拉原油銷售，總價值約5億美元（約新台幣158億元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名官員補充說，未來數天至數週預計將進行更多原油銷售。

美國本月稍早突襲委內瑞拉逮捕強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，美國總統川普已明確表示計劃利用委國龐大的石油儲備來重建其經濟。

川普9日要求能源巨頭投入至少1000億美元（約新台幣3.16兆元），以重建委內瑞拉殘破的能源部門；目前尚不清楚這個數字的具體來源。

不過，大多數石油業者並不買單。美國最大石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（DarrenWoods）直言：「如果你看看目前委內瑞拉的商業規模和架構，現階段根本無法投資。」

談及在委內瑞拉經商將面臨的重重障礙，伍茲告訴白宮官員，「在我們能理解這項投資可能帶來何種回報之前，還須先建立起多項法律與商業制度框架」。

報導指出，多名與會的石油公司高層也對是否要投資委內瑞拉抱有類似疑慮。儘管川普與幕僚進行了長時間的遊說，最終仍未能從這些企業手中拿到任何具體的投資承諾。

有關首批原油銷售的具體細節目前仍不清楚，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）說，川普團隊正與「準備展開史無前例投資」的石油業者進行「積極且持續的討論」，以修復委內瑞拉的石油基礎設施。

路透社今天報導指出，為了與加拿大等競爭對手搶市，美方正以「折扣價」向貿易商拋售委內瑞拉原油。

