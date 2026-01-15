川普稱「觀察看看」降溫美伊緊張局面 油價回挫3%

快訊

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

美國總統川普談話緩解外界對伊朗局勢不穩的憂慮後，油價今天大幅回挫。

法新社報導，川普表示獲知伊朗已停止殺害抗議者後，紐約市場西德州中級原油價格下跌3.0%，報每桶60.16美元。

倫敦市場北海布倫特原油價格下跌2.93%，報每桶64.57美元。

川普在白宮表示，對於先前揚言採取的軍事行動，他將「先觀察看看」。

他指出：「他們說殺戮已經停止，處決也不會執行，今天原本應有大量處決，但處決不會發生，我們將會確認這件事。」

近幾天來，川普多次談到要在鎮壓抗議群眾之際出手援助伊朗人民。人權團體指出，這場鎮壓至少造成3428人死亡。

由於外界擔憂局勢可能限制原油供應，油價今天一度上漲1.5%左右。

金融機構Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）說：「油價下跌…主因是美國總統川普的發言，稱伊朗將不再進一步殺害抗議者，舒緩能源市場對供應衝擊即將到來的疑慮。」

日本三菱日聯金融集團（MUFG）分析師麥可．溫（Michael Wan）本週指出，伊朗石油產量約占全球3%。

他表示，川普最新的談話「是在美國因地緣政治緊張及伊朗可能對相關地點構成威脅，而重新部署卡達及其他美軍基地部分人員下發表的」。

