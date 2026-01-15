快訊

美「矽和平」倡議又有阿聯加入 成為第九個成員

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿拉伯聯合大公國（UAE）周三簽署文件，正式加入由美國發起人工智慧（AI）、關鍵礦產等領域供應鏈合作聯盟，成為第九個成員。

美國國務院表示，負責經濟事務的國務次卿海柏格和阿聯國務部長哈傑里已簽署文件，確認阿聯加入上個月啟動的「矽和平」（Pax Silica）經濟安全倡議。

國務院指出，印度也計劃於下個月正式簽署加入此聯盟。

目前該聯盟共有九個成員國，包括南韓、美國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國及阿聯。

國務院在媒體簡報中提到：「美國與阿聯確認雙方致力於共同推動多層面的夥伴關係，旨在強化供應鏈安全、解決強制性依賴與單點故障問題，並促進採用受信任的技術生態系統。」

「雙方將探索涵蓋全球科技各層面的重大計畫中的合作機會，包括6G 等通訊連結和邊緣基礎建設；運算及資料中心；先進製造；物流；礦產精煉與加工；以及能源。」

華府去年12月舉行首屆「矽和平峰會」，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作發展組織（OECD）以嘉賓身分參與。海柏格當時預告今年第1季會宣布新成員。

