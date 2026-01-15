影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，這也是ISS史上首次因醫療因素進行人員撤離。法新社報導，這4名太空人已於14日離開ISS。

Dragon and the Crew-11 astronauts are set to depart the @Space_Station this evening. Webcast starts ~15 minutes ahead of undocking → https://t.co/DIuBob7vs6 pic.twitter.com/m0HR153xG7 — SpaceX (@SpaceX) 2026年1月14日

NASA公布的畫面顯示，美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov），以及日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui），在太空站停留約5個月後，於格林威治標準時間22時20分（台北時間15日清晨6時20分）脫離ISS。

NASA未透露是哪位機組人員出現健康狀況，也未說明具體細節，但強調此次返航並非緊急撤離。NASA公共事務官兼任務解說員納維亞斯（Rob Navias）表示，受影響的組員「當時以及目前皆處於穩定狀態」。NASA健康與醫療長波克（James Polk）則指出，「仍然存在的風險」以及「對實際診斷為何仍存的疑問」，促使有關部門決定讓機組人員比原定計畫提早返回。

四名太空人所屬的Crew-11任務於2025年8月初抵達國際太空站，原定停留至今年2月中旬，待下一批機組人員抵達後再進行輪替。載有Crew-11的SpaceX飛龍號太空船（Dragon）預計將於格林威治時間15日上午8時40分（台北時間當天下午4時40分）在加州海岸附近濺落。

另一方面，於2025年11月搭乘俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船抵達ISS的美國太空人威廉斯（Chris Williams），以及俄羅斯太空人庫德－斯維奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）與米卡耶夫（Sergei Mikaev），將繼續留在太空站執行任務。