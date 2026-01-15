日本口頭干預失效？避險基金續押日圓兌美元跌向165 無視警告

避險基金無視當局對於干預日圓的警告，仍在選擇權市場押注，認為日圓兌美元匯率可能先貶至165附近，當局才會出手。

日圓周三跌至18個月低點後，日本財務大臣與最高外匯官員再度示警。另一方面，但日本首相高市早苗擬解散國會提前大選，市場解讀，若自民黨成功贏得多數席位，將延續擴張性政策，進一步推升美元兌日圓走勢。

野村國際駐倫敦資深外匯選擇權交易員Sagar Sambrani表示，避險基金對美元兌日圓更高價位結構的需求持續增加，市場同時看到直接買進選擇權，以及押注央行可能在160至165區間干預的槓桿型結構出現穩定需求。這類槓桿結構包括出局式選擇權，一旦觸及特定價位便會歸零變得一文不值，成本通常低於標準看漲選擇權。

根據美國存管信託公司資料，周三名目金額至少1億美元的選擇權交易中，看漲選擇權的成交量是看跌選擇權的兩倍以上。這顯示市場對美元兌日圓仍偏多，儘管美元兌日圓已回到2024年7月水準，當時日本財務省曾進場支撐日圓。

然而，日圓走弱與干預風險，也促使部分投資人買進看跌選擇權，用於避險或短線投機。日本上一次干預行動分兩天進行，美元兌日圓首日自161.76高點最多回落2.6%。

美元兌日圓周四報158.35，下跌0.0505%。