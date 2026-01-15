快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

貝森特再促日銀採取健全貨幣政策 解決匯率過度波動狀況

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價14日終於止貶反彈。路透
日圓兌美元匯價14日終於止貶反彈。路透

美國財政部周三（14日）表示，美國財政部長貝森特周一與日本財務大臣片山皋月會談時，強調了貨幣政策的制定與溝通，必須保持健全；匯率過度波動本質上就不可取。

美國財政部發出聲明的同時，匯市正為日本可能出手干預匯市、扭轉日圓貶值做準備。日圓本周稍早跌至18個月以來的低點。周三除了美國財政部重申立場，片山皋月也再度發出言語警告，表示日本政府將「不排除任何選項，對過度的匯率波動採取適當行動」。

日圓兌美元匯價周三因而出現反彈，升值0.43%至158.46日圓兌1美元。未反轉向上之前，一度貶至159.45，是2024年7月以來的最弱水準。日圓兌美元今（15）日早盤雖仍維持升值，但幅度已縮小，最多只漲0.15%。

片山在華府與貝森特會晤後表示，雙方已就日圓近期「單邊貶值」情況，共同表達憂慮。

另一方面，貝森特已經多次表示，解決日圓疲弱問題的較佳方式，就是日本銀行（央行）加快升息腳步。去年10月，他就曾敦促主張寬鬆貨幣政策的高市早苗政府，要允許日銀升息，以避免日圓過度貶值。

日銀上個月確實也升息了，將利率自0.5%調升至0.75%，理由是日本在實現2%通膨目標方面正在取得進展。然而，批評人士指出，升息步伐過於緩慢是日圓走弱的原因之一。日圓貶值雖然有利於出口，但也因進口價格上漲而推升家庭的生活成本。

日本 美國 財政 日幣 日圓 匯率

延伸閱讀

日股衝鋒 帶動日本相關ETF漲勢 法人喊進場

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

亞股多收漲！東京政壇拋震撼彈「日股上揚」 伊朗局勢不穩油價回落

相關新聞

貝森特再促日銀採取健全貨幣政策 解決匯率過度波動狀況

美國財政部周三（14日）表示，美國財政部長貝森特周一與日本財務大臣片山皋月會談時，強調了貨幣政策的制定與溝通，必須保持健...

台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝！產能追不上 輝達、博通搶破頭

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年11月造訪台灣，與台積電（2330）執行長魏哲家一同面對媒體時，被問及此行是否來「要...

川普談話拖累油價盤後下跌 金屬、貴金屬爭創新高

國際原油周三盤後下跌，美國總統川普暗示可能暫緩干預伊朗在國內鎮壓抗議示威。金屬價格延續了今年初的強勁上漲，黃金、白銀、錫...

美財長貝森特罕見點名亞幣 韓元勁揚、日圓回升

美國財政部長貝森特周三罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低價位之際，罕見口頭力挺韓元。

科技股回落加上國安管制疑慮 那斯達克創近一個月最大跌幅

美國股市周三全面收低，輝達（NVIDIA）在內晶片股下跌，拖累那斯達克綜合指數創下近一個月來最差單日表現。市場再現對監管...

美去年11月零售銷售成績 優於預期

美國去年11月零售銷售表現優於預期，主因是車輛購買回升，加上年終購物旺季消費充滿韌性，顯示美國去年第4季經濟呈現穩健成長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。