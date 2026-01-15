貝森特再促日銀採取健全貨幣政策 解決匯率過度波動狀況

美國財政部周三（14日）表示，美國財政部長貝森特周一與日本財務大臣片山皋月會談時，強調了貨幣政策的制定與溝通，必須保持健全；匯率過度波動本質上就不可取。

美國財政部發出聲明的同時，匯市正為日本可能出手干預匯市、扭轉日圓貶值做準備。日圓本周稍早跌至18個月以來的低點。周三除了美國財政部重申立場，片山皋月也再度發出言語警告，表示日本政府將「不排除任何選項，對過度的匯率波動採取適當行動」。

日圓兌美元匯價周三因而出現反彈，升值0.43%至158.46日圓兌1美元。未反轉向上之前，一度貶至159.45，是2024年7月以來的最弱水準。日圓兌美元今（15）日早盤雖仍維持升值，但幅度已縮小，最多只漲0.15%。

片山在華府與貝森特會晤後表示，雙方已就日圓近期「單邊貶值」情況，共同表達憂慮。

另一方面，貝森特已經多次表示，解決日圓疲弱問題的較佳方式，就是日本銀行（央行）加快升息腳步。去年10月，他就曾敦促主張寬鬆貨幣政策的高市早苗政府，要允許日銀升息，以避免日圓過度貶值。

日銀上個月確實也升息了，將利率自0.5%調升至0.75%，理由是日本在實現2%通膨目標方面正在取得進展。然而，批評人士指出，升息步伐過於緩慢是日圓走弱的原因之一。日圓貶值雖然有利於出口，但也因進口價格上漲而推升家庭的生活成本。