巴西總統將晤歐盟領袖 盼藉自貿協定強化國際布局

中央社／ 聖保羅14日專電

巴西總統魯拉將於16日在里約熱內盧與歐盟領袖會晤，盼藉南方共同市場與歐盟自由貿易協定的推進，強化巴西的國際布局。雙方將就協定後續進展交換意見，並預計於17日在巴拉圭首都亞松森正式簽約。

根據巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府視南方共同市場（Mercosur）與歐盟協定為巴西重返國際舞台的重要里程碑。巴西外交部表示，協定不僅有助於提升出口與投資，也能強化巴西在全球供應鏈中的地位。

報導指出，魯拉預計在與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）會晤後，與南美各國共同出席亞松森的簽署儀式，展現巴西在推動區域整合與全球經濟治理上的積極角色。

這項歷經逾25年談判的協定，將建立一個涵蓋逾7億人口、總體經濟規模達22兆美元的自由貿易區，被視為全球最龐大的跨區域經濟合作之一。協定內容涵蓋約85%的經濟活動，涉及農業、工業、投資及爭端解決機制，並逐步取消大部分關稅。

巴西新聞網站Brazil Journal則引述經濟學者特洛伊喬（Marcos Troyjo）指出，協定的戰略意義超越傳統貿易安排，顯現出「經濟、安全與地緣政治」新格局。他強調，協定能為巴西帶來投資預測性與產業升級契機，但真正的挑戰在於巴西能否推動稅制、物流及監管改革，以確保競爭力。

報導指出，在農業方面，歐盟承諾未來10年內逐步取消約8成巴西農產品出口的關稅，對巴西農業而言是重大突破；工業出口則可望迅速享有零關稅待遇。然而，部分條款如汽車業關稅減免期延長至25年，顯示歐洲內部仍存在保護主義壓力。

儘管法國等國農民團體表達強烈反彈，認為協定將衝擊歐洲農業市場，但歐洲金融、能源及工業界普遍支持此協定，視其為深化跨區域合作的重要契機。

