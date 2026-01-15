川普談話拖累油價盤後下跌 金屬、貴金屬爭創新高

國際原油周三盤後下跌，美國總統川普暗示可能暫緩干預伊朗在國內鎮壓抗議示威。金屬價格延續了今年初的強勁上漲，黃金、白銀、錫、銅紛紛創新高，白銀突破每英兩93美元。

油價在盤後下跌

原油價格在周三收盤後下跌，川普表示，他得知伊朗將停止殺害抗議者，暗示他可能會暫緩對伊朗鎮壓國內大規模示威活動採取可能的軍事行動。

周三結算後，WTI原油走勢迅速逆轉，一度下跌3%，跌至每桶59美元左右。該期貨周三結算價為每桶62.02美元。截至周三常規時段收盤，油價已經連續五個交易日上漲。

3月交割的布蘭特原油下跌1.5%，至每桶64.48美元。正常交易時段結算價為66.52美元。

黃金、白銀、錫等紛紛創下歷史新高

金屬價格周三延續了今年以來驚人的漲勢，黃金、白銀、銅和錫都創下歷史新高，投資人湧入這些大宗商品，視為更傳統資產的替代選擇。

中國金屬市場的狂熱助推了近期走勢；與此同時，從委內瑞拉到伊朗等地緣政治熱點，以及川普政府抨擊聯準會（Fed），都促使投資人尋找避險資產。

白銀突破每英兩93美元，白宮辦公廳秘書Will Scharf表示，根據第232條款貿易調查的結果，川普簽署了確保稀土供應的命令。黃金也再創歷史高點。錫是基本金屬中的突出品種，一度上漲近11%；鎳也大幅上揚，銅創新高。

截至倫敦市場收盤， LME銅期貨上漲0.2%，報13188.5美元/噸；LME錫期貨大漲7.9%，報53462美元/噸，鎳期貨上漲5.7%，報18694美元/噸。

紐約時間下午3:20，黃金現貨上漲1.1%，報每英兩4634.96美元；白銀現貨上漲7.3%，報93.2803美元。