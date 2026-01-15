美財長貝森特罕見點名亞幣 韓元勁揚、日圓回升

美國財政部長貝森特周三罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低價位之際，罕見口頭力挺韓元。

貝森特在社群媒體發文，美國財政部發布一份周一和南韓企劃財政部長官具潤哲會面的聲明，均發表了上述見解。

美國財政部說：「雙方的討論觸及了韓元近期的貶值。部長指出，韓元走勢不符南韓強韌的經濟基本面。」貝森特並「強調，匯市過度波動並非好事」。

貝森特在長達數十年的避險基金經理人生涯中，一直是外匯專家，但他極少針對特定匯率發表評論。不過，日本財務大臣片山皋月也表示，貝森特和她同樣對日圓單邊走貶感到憂慮。

儘管過去九個月來美元對多數主要貨幣呈現回落，但部分亞洲貨幣並非如此。同一時期，日圓重挫超過9%，韓元也跌了將近3%。

在貝森特貼文發表後，韓元一度上漲達1%，尾盤報1,465.80韓元兌1美元。

富國銀行（Wells Fargo）駐紐約新興市場經濟學家兼外匯策略師麥肯納（Brendan McKenna）說：「貝森特的談話短期內能為韓元提供支撐，但如果市場認為基本面和政治局勢仍持續惡化，市場力量的影響力恐怕會更大，」

南韓央行預計周四維持利率不變。去年11月，南韓央行在聲明中刪除了關於維持降息立場的字眼，但仍保留了對降息持開放態度的指引。

日圓兌美元周三也從18個月低點反彈，片山警告可能會採取干預措施來支撐日圓。市場預期日本首相高市早苗將提前舉行大選，擔心日本將採取更寬鬆的財政和貨幣政策，日圓因此下跌。

日圓兌美元升值0.4%，至158.46日圓，早盤一度達到159.45日圓，為2024年7月以來最弱。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至99.055；歐元兌美元 EUR跌0.03%，報1.1637美元。